Посольство США в Украине обратилось к Москве с призывом вернуть Киеву полный контроль над оккупированным полуостровом. Ранее Вашингтон согласился присоединиться к инициированной Украиной Крымской платформе.

Соответствующий призыв дипведомство разместило на своей странице в фейсбуке 8 мая. В Вашингтоне подчеркнули, что полуостров бесспорно украинская территория.

Стоит прочитать Экс-советник Путина предупредил, где и когда Россия может начать новое наступление на Украину

Крым – это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом,

– говорится в сообщении.

США заявили о готовности присоединиться к "Крымской платформе"

Отметим, что в конце апреля США заявили о поддержке Крымской платформы. Вашингтон готов присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова. В Государственном департаменте США заверили, что ожидают сотрудничества с Украиной и другими международными партнерами.

Что известно о Крымской платформе