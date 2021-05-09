В День победы над нацизмом США призвали Россию вернуть Украине Крым
Посольство США в Украине обратилось к Москве с призывом вернуть Киеву полный контроль над оккупированным полуостровом. Ранее Вашингтон согласился присоединиться к инициированной Украиной Крымской платформе.
Источник:Фейсбук посольства США в Украине
Соответствующий призыв дипведомство разместило на своей странице в фейсбуке 8 мая. В Вашингтоне подчеркнули, что полуостров бесспорно украинская территория.
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Крым – это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом,
– говорится в сообщении.
США заявили о готовности присоединиться к "Крымской платформе"
Отметим, что в конце апреля США заявили о поддержке Крымской платформы. Вашингтон готов присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова. В Государственном департаменте США заверили, что ожидают сотрудничества с Украиной и другими международными партнерами.
Что известно о Крымской платформе
- Это – международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове.
- Проведение саммита Крымской платформы анонсировал президент Владимир Зеленский еще в сентябре 2020 года.
- Ожидается, что форум состоится 23 августа 2021 года – накануне Дня независимости Украины.
- К участию привлекут лидеров иностранных государств, министров иностранных дел и обороны, парламентариев и экспертов.
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