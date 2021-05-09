Посольство США в Україні звернулось до Москви із закликом повернути Києву повний контроль над окупованим півостровом. Раніше Вашингтон погодився приєднатись до ініційованої Україною Кримської платформи.

Відповідний заклик дипвідомство розмістило на своїй сторінці у фейсбуці 8 травня. У Вашингтоні наголосили, що півострів є беззаперечно українською територією.

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Крим – це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом,

– мовиться у повідомленні.

США заявили про готовність доєднатись до "Кримської платформи"

Зазначимо, що наприкінці квітня у США заявили про підтримку Кримської платформи. Вашингтон готовий доєднатись до ініціативи щодо деокупації півострова. У Державному департаменті США запевнили, що очікують на співпрацю з Україною та іншими міжнародними партнерами.

Що відомо про Кримську платформу