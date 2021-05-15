Латвия создала депутатскую группу Крымской платформы, – Джапарова
Эмине Джапарова сообщила, что Латвия создала депутатскую группу Международной Крымской платформы. Это сделали с целью поддержки Украины в вопросах деоккупации Крыма.
Источник:Фейсбук Эмине Джапаровой
Идеолог Крымской платформы Джапарова поблагодарила партнеров из Латвии и председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колса.
Обратите внимание Это начало действенной работы по возвращению нашего Крыма, – Маркарова о Крымской платформу
Сегодня Сеймом Латвии была создана депутатская группа Международной Крымской платформы для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,
– подчеркнула политик.
Крымская платформа: последние новости
- В Госдепартаменте США сообщили о готовности страны присоединиться к Крымской платформе. В Штатах подчеркнули о подтверждении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды.
- Реджеп Эрдоган рассказал, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников – лидеров стран исламского мира.
- Участие в Крымской платформе подтвердил президент Польши Анджей Дуда.
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