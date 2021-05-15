Эмине Джапарова сообщила, что Латвия создала депутатскую группу Международной Крымской платформы. Это сделали с целью поддержки Украины в вопросах деоккупации Крыма.

Идеолог Крымской платформы Джапарова поблагодарила партнеров из Латвии и председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колса.

Обратите внимание Это начало действенной работы по возвращению нашего Крыма, – Маркарова о Крымской платформу

Сегодня Сеймом Латвии была создана депутатская группа Международной Крымской платформы для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

– подчеркнула политик.

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