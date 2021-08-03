Для нас важлива участь США як країни. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Важливо Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу

Що Джапарова думає про відсутність Байдена

Дипломатку запитали, чи розчарована вона через відсутність на заході Байдена та віцепрезидентки США Камали Харріс. Джапарова наголосила, що Україна розуміє: є велика черга на зустрічі.

Та людина, яка приїде, міністр транспорту, він не приїде як міністр транспорту – він приїде у іншому статусі, в статусі представника президента США. Це важливо,
– наголосила політикиня.

Хто такий Пітер Буттіджедж?

Раніше політик був мером міста Саут-Бенд, штату Індіана. Його навіть називали потенційним кандидатом на вибори президента США у 2020 році. Байден призначив Буттіджеджа на посаду міністра транспорту в уряді. Буттіджедж – ветеран війни в Афганістані.
Важливо, що чиновник має проукраїнську позицію. Він казав, що вважає дії Кремля руйнівними та дестабілізуючими.
До слова, міністр – перший відкритий гей в уряді в історії США.

Що відомо про Кримську платформу