Ветеран, міленіал, гей: що відомо про зірку президентських перегонів США Піта Буттіджеджа

Американський політик і мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджедж висувається у кандидати в президенти від Демократичної партії. Якщо його оберуть, то він стане першим президентом США-геєм, а також – наймолодшим в історії держави. Він побудував свою кампанію навколо ідеї зміни поколінь і з "темної конячки" переріс у одного з лідерів серед демократів.

Піт Бутіджедж став переможцем кокусів Демократичної партії в Айові, які відбулися 3 лютого. Тут він здобув 26,8% голосів. На другому місці – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, у якого результат 25,2%. Третє місце – сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен (18,4%), четверте – колишній віцепрезидента США Джо Байден (15,5%), якого вважали лідером серед кандидатів-демократів.

Нагадаємо, 4 лютого президентські вибори в США 2020 року офіційно стартували

Айова – це перший штат, з якого починаються вибори номінанта на боротьбу за президентське крісло від обох партій. Хоча він – невеликий і не є найважливішим, результати тут, як показує досвід, мають великий вплив на подальшу виборчу кампанію. Адже переможець у Айові отримує увагу американських ЗМІ, підтримку спонсорів та статус лідера гонки, що може вплинути на виборців в інших штатах.

Наступним, 11 лютого, повинен визначитися штат Нью-Гемпшир, де також прогнозують перемогу Буттіджеджу.

Основні факти з біографії

Медіа-висвітлення Буттіджеджа, як правило, зосереджується на його біографії та бездоганних даних. Його бачили як висхідну зірку в національній демократичній політиці з моменту обрання мером Саут-Бенду, четвертого за величиною міста в штаті Індіана. Це – рідне місто Піта Буттіджеджа, де він народився 19 січня 1982 року у родині професорів. Його батько – іммігрант з Мальти, а мати – корінна мешканка Індіани.

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Випускник Гарвардського університету (здобув ступінь бакалавра з історії та літератури) та Пемброкського коледжу Оксфорда (магістр філософії, політики та економіки).

Після завершення навчання працював консультантом у консалтинговій фірмі McKinsey & Company (2007-2010 роки). У 2010-му став кандидатом від Демократичної партії на посаду Міністра фінансів Індіани. Проте пост не отримав. Раніше був спеціалістом з питань політики та досліджень у президентській кампанії сенатора Джона Керрі (2004 рік).



Піт Буттіджедж з батьком – архівне фото / Інстаграм pete.buttigieg

На виборах мера Саут-Бенда у листопаді 2011 року Буттіджедж набрав 74% голосів, у 29 років ставши наймолодшим мером міста США з населенням понад 100 000 жителів. У листопаді 2015 року його обрали на посаду мера Саут-Бенда на другий термін (отримав понад 80% голосів).

У 2013 році сайт GovFresh.com назвав його мером року, порівнявши з колишнім триразовим мером Нью-Йорка Майклом Блумбергом. У 2014 році The Washington Post назвала Буттіджеджа "найцікавішим мером, про якого ви ніколи не чули".

Піт Буттіджедж є ветераном війни в Афганістані – у 2014-му зробив семимісячну перерву на посту мера, оскільки був спрямований на службу. Наразі – лейтенант резерву ВМС США.

Є членом Єпископальної церкви і неодноразово зазначав, що віра мала сильний вплив у його житті. Батьки охрестили Піта в католицькій церкві і він з дитинства відвідував католицькі школи.



Через досить складне прізвище виборці називають його просто Піт

Буттіджедж – поліглот. Розмовляє іспанською, італійською, мальтійською, арабською, дарі, норвезькою та французькою. Крім того, він грає на гітарі та фортепіано.

У червні 2015 року Буттіджедж оголосив, що він – гей. Таким чином він є першим відкритим гомосексуалом у муніципальній владі штату Індіана. У 2018 році Буттіджедж уклав шлюб з учителем середньої школи Частеном Глезманом, з яким до цього зустрічалися близько трьох років. Наразі подружжя живе у тому ж районі Саут-Бенда, де Буттіджедж виріс. Мають двох собак і, судячи зі сторінки Піта в Instagram, є щасливою родиною.



Буттіджедж живе з Частеном Глезманом у районі, де народився ​/ Інстаграм pete.buttigieg

Політичні позиції Буттіджеджа

"Ця кампанія спрямована на побудову демократії та суспільства, яка працює для всіх нас, і об'єднання країни навколо великих ідей, які підтримують більшість американців", – сказано на офіційному сайті Піта Буттіджеджа, де детально розписано його ідеї та погляди. Зазначаємо основні моменти.

Підтримує права на аборти .

. Випустив план боротьби зі зміною клімату , де зазначено, зокрема, посилення у цьому ролі Сполучених Штатів. Був одним із 407 мерів США, які підписали пакт про дотримання Паризької кліматичної угоди після того, як президент Трамп оголосив про своє рішення відмовитися від неї.

, де зазначено, зокрема, посилення у цьому ролі Сполучених Штатів. Був одним із 407 мерів США, які підписали пакт про дотримання Паризької кліматичної угоди після того, як президент Трамп оголосив про своє рішення відмовитися від неї. Підтримує скасування смертної кари.

У липні 2019 року оприлюднив план посилення влади профспілкових переговорів, підвищення мінімальної заробітної плати до 15 доларів та запропонував національну оплачувану сімейну відпустку.

до 15 доларів та запропонував Виступає за скасування виборчої колегії та закликав відновити виборчі права тих, хто відбув покарання за злочини у в’язниці.

та закликав відновити виборчі права тих, хто відбув покарання за злочини у в’язниці. Вважає вторгнення США в Афганістан 2001 року виправданим, але зараз підтримує виведення американських військ з регіону з постійною присутністю розвідки.



Буттіджедж підтримує виведення американських військ з Афганістану / Getty Images

Підтримує легалізацію марихуани .

. Виступає за скорочення американської допомоги Ізраїлю , якщо він розширить свою територію на Західному березі. Проти застосування ізраїльського закону в єврейських поселеннях на Західному березі.

, якщо він розширить свою територію на Західному березі. Проти застосування ізраїльського закону в єврейських поселеннях на Західному березі. Розкритикував рішення Трампа вивести американські війська з Сирії , що, як вважають критики, дало Туреччині зелене світло для початку військового наступу проти сирійських курдів.

, що, як вважають критики, дало Туреччині зелене світло для початку військового наступу проти сирійських курдів. Просуває "Medicare для всіх, хто цього хоче" (публічний варіант медичного страхування). Він також виступає за часткове розширення програми, що дозволить американцям віком від 50 до 64 років придбати Medicare.



Напис на футболці: "Магли (прості люди) за Піта" / Інстаграм pete.buttigieg