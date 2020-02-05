01:37
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Голос Америки: Трамп поглузував з демократів через вибори

      Голос Америки 18 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори. Штат Айова обирав кандидата від Демократичної партії. Республіканці та Дональд Трамп відверто поглузували зі своїх опонентів. Зокрема, у своєму дописі у Twitter президент США зазначив, що ті нездатні керувати країною, а єдиний переможець – він.

      Також у випуску:

      Чим небезпечний для журналістів законопроєкт про протидію дезінформації.

      Дональд Трамп готується виголосити промову про стан держави.

      Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії
      4 лютого
      18811
      Теги: Голос Америки Новини політики Вибори в США 2020 Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      4 лютого , 23:09 Головні новини 4 лютого: в Україні стане менше нардепів, "Слуга народу" перемагає на виборах
      Андрій Шляхтін 927
      4 лютого , 23:00 Нас катували струмом, а дівчат ґвалтували: ексбранець Усатюк розповів про жахіття полону (18+)
      Олексій Печій 1919
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5023
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1833
      4 лютого , 21:30 Вибори президента США: як голосують та обирають американці
      Анатолій Максимов 1952
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук