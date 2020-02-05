Голос Америки: Трамп поглузував з демократів через вибори

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори. Штат Айова обирав кандидата від Демократичної партії. Республіканці та Дональд Трамп відверто поглузували зі своїх опонентів. Зокрема, у своєму дописі у Twitter президент США зазначив, що ті нездатні керувати країною, а єдиний переможець – він.

Також у випуску: Чим небезпечний для журналістів законопроєкт про протидію дезінформації. Дональд Трамп готується виголосити промову про стан держави.