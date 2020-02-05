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      Голос Америки: Трамп посмеялся над демократами из-за выборов

      Голос Америки 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Соединенных Штатах Америки стартовали президентские выборы. Штат Айова выбирал кандидата от Демократической партии. Республиканцы и Дональд Трамп откровенно посмеялись над своими оппонентами. В частности, в своем сообщении в Twitter президент США отметил, что те неспособны управлять страной, а единственный победитель – он.

      Также в выпуске:

      Чем опасен для журналистов законопроект о противодействии дезинформации.

      Дональд Трамп готовится произнести речь о состоянии государства.

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      Теги: Новости США Выборы в США 2020 Голос Америки Новости политики Дональд Трамп
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