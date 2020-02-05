Голос Америки: Трамп посмеялся над демократами из-за выборов
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Соединенных Штатах Америки стартовали президентские выборы. Штат Айова выбирал кандидата от Демократической партии. Республиканцы и Дональд Трамп откровенно посмеялись над своими оппонентами. В частности, в своем сообщении в Twitter президент США отметил, что те неспособны управлять страной, а единственный победитель – он.
Также в выпуске:
Чем опасен для журналистов законопроект о противодействии дезинформации.
Дональд Трамп готовится произнести речь о состоянии государства.
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