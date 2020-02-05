Голос Америки: Трамп посмеялся над демократами из-за выборов

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Соединенных Штатах Америки стартовали президентские выборы. Штат Айова выбирал кандидата от Демократической партии. Республиканцы и Дональд Трамп откровенно посмеялись над своими оппонентами. В частности, в своем сообщении в Twitter президент США отметил, что те неспособны управлять страной, а единственный победитель – он.

Также в выпуске: Чем опасен для журналистов законопроект о противодействии дезинформации. Дональд Трамп готовится произнести речь о состоянии государства.