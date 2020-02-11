Ветеран, милениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже

Американский политик и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджедж выдвигается в кандидаты в президенты от Демократической партии. Если его изберут, то он станет первым президентом США-геем, а также – самым молодым в истории. Он построил свою кампанию вокруг идеи смены поколений и из "темной лошадки" перерос в одного из лидеров среди демократов.

Пит Бутиджедж стал победителем кокусов Демократической партии в Айове, которые состоялись 3 февраля. Здесь он получил 26,8% голосов. На втором месте – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, у которого результат 25,2%. Третье место – сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,4%), четвертое – бывший вице-президента США Джо Байден (15,5%), которого считали лидером среди кандидатов-демократов.

Напомним, 4 февраля президентские выборы в США 2020 официально стартовали

Айова – первый штат, с которого начинаются выборы номинанта на борьбу за президентское кресло от обеих партий. Хотя он – небольшой и не самый важный, результаты здесь, как показывает опыт, имеют большое влияние на дальнейшую избирательную кампанию. Ведь победитель в Айове получает внимание американских СМИ, поддержку спонсоров и статус лидера гонки, что может повлиять на избирателей в других штатах.

Следующим, 11 февраля, должен определиться штат Нью-Гемпшир, где также прогнозируют победу Буттиджеджу.

Основные факты из биографии

Медиа-освещение Буттиджеджа, как правило, сосредотачивается на его биографии и безупречных данных. Его видели как восходящую звезду в национальной демократической политике с момента избрания мэром Саут-Бенда, четвертого по величине города в штате Индиана. Это – родной город Пита Буттиджеджа, где он родился 19 января 1982 года в семье профессоров. Его отец – иммигрант из Мальты, а мать – коренная жительница Индианы.

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Выпускник Гарвардского университета (получил степень бакалавра по истории и литературе) и Пемброкского колледжа Оксфорда (магистр философии, политики и экономики).

После завершения учебы работал консультантом в консалтинговой фирме McKinsey & Company (2007-2010 годы). В 2010-м стал кандидатом от Демократической партии на пост министра финансов Индианы. Однако пост не получил. Ранее был специалистом по вопросам политики и исследований в президентской кампании сенатора Джона Керри (2004 год).



Пит Буттиджедж с отцом – архивное фото / Инстаграм pete.buttigieg

На выборах мэра Саут-Бенда в ноябре 2011 года Буттиджедж набрал 74% голосов, в 29 лет стал самым молодым мэром города США с населением более 100 000 жителей. В ноябре 2015 года был избран на должность мэра Саут-Бенда на второй срок (получил более 80% голосов).

В 2013 году сайт GovFresh.com назвал его мэром года, сравнив с бывшим трехкратным мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. В 2014 году The Washington Post назвала Буттиджеджа "самым интересным мэром, о котором вы никогда не слышали".

Пит Буттиджедж является ветераном войны в Афганистане – в 2014-м сделал семимесячный перерыв на посту мэра, поскольку был направлен на службу. Сейчас – лейтенант резерва ВМС США.

Является членом Епископальной церкви и неоднократно отмечал, что вера имело сильное влияние в его жизни. Родители окрестили Пита в католической церкви и он с детства посещал католические школы.



Из-за довольно сложной фамилии избиратели называют его просто Пит

Буттиджедж – полиглот. Говорит на испанском, итальянском, мальтийской, арабском, дари, норвежском и французском. Кроме того, он играет на гитаре и фортепиано.

В июне 2015 года Буттиджедж объявил, что он – гей. Таким образом он является первым открытым гомосексуалистом в муниципальной власти штата Индиана. В 2018 году Буттиджедж заключил брак с учителем средней школы Частеном Глезманом, с которым до этого встречался около трех лет. Сейчас супруги живут в том же районе Саут-Бенда, где Буттиджедж вырос. Имеют двух собак и, судя по странице Пита в Instagram, являются счастливой семьей.



Буттиджедж живет с Частеном Глезманом в районе, где родился / Инстаграм pete.buttigieg

Политические позиции Буттиджеджа

"Эта кампания направлена ​​на построение демократии и общества, которое работает для всех нас, и объединение страны вокруг великих идей, которые поддерживают большинство американцев", – говорится на официальном сайте Пита Буттиджеджа, где подробно расписаны его идеи и взгляды. Отмечаем основные моменты.

Поддерживает права на аборты .

. Выпустил план борьбы с изменением климата , где указано, в частности, усиление в этом качестве Соединенных Штатов. Был одним из 407 мэров США, которые подписали пакт о соблюдении Парижского климатического соглашения после того, как президент Трамп объявил о своем решении отказаться от него.

, где указано, в частности, усиление в этом качестве Соединенных Штатов. Был одним из 407 мэров США, которые подписали пакт о соблюдении Парижского климатического соглашения после того, как президент Трамп объявил о своем решении отказаться от него. Поддерживает отмену смертной казни.

В июле 2019 года обнародовал план усиления власти профсоюзных переговоров, повышение минимальной заработной платы до 15 долларов и предложил национальный оплачиваемый семейный отпуск.

до 15 долларов и предложил Выступает за отмену избирательной коллегии и призвал восстановить избирательные права тех, кто отбыл наказание за преступления в тюрьме.

и призвал восстановить избирательные права тех, кто отбыл наказание за преступления в тюрьме. Считает вторжение США в Афганистане в 2001 году оправданным, но сейчас поддерживает вывод американских войск из региона с постоянным присутствием разведки.



Буттиджедж поддерживает вывод американских войск из Афганистана / Getty Images

Поддерживает легализацию марихуаны.

Выступает за сокращение американской помощи Израилю , если он расширит свою территорию на Западном берегу. Против применения израильского закона в еврейских поселениях на Западном берегу.

, если он расширит свою территорию на Западном берегу. Против применения израильского закона в еврейских поселениях на Западном берегу. Раскритиковал решение Трампа вывести американские войска из Сирии , что, как считают критики, дало Турции зеленый свет для начала военного наступления против сирийских курдов.

, что, как считают критики, дало Турции зеленый свет для начала военного наступления против сирийских курдов. Продвигает "Medicare для всех, кто этого хочет" (публичный вариант медицинского страхования). Он также выступает за частичное расширение программы, что позволит американцам в возрасте от 50 до 64 лет приобрести Medicare.



Надпись на футболке: "Маглы (простые люди) за Пита" / Инстаграм pete.buttigieg