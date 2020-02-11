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      Ветеран, милениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже

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      Буттиджедж имеет неплохие шансы стать соперником Трампа на выборах-2020 / Getty Images

      Американский политик и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджедж выдвигается в кандидаты в президенты от Демократической партии. Если его изберут, то он станет первым президентом США-геем, а также – самым молодым в истории. Он построил свою кампанию вокруг идеи смены поколений и из "темной лошадки" перерос в одного из лидеров среди демократов.

      Пит Бутиджедж стал победителем кокусов Демократической партии в Айове, которые состоялись 3 февраля. Здесь он получил 26,8% голосов. На втором месте – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, у которого результат 25,2%. Третье место – сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,4%), четвертое – бывший вице-президента США Джо Байден (15,5%), которого считали лидером среди кандидатов-демократов.

      Напомним, 4 февраля президентские выборы в США 2020 официально стартовали

      Айова – первый штат, с которого начинаются выборы номинанта на борьбу за президентское кресло от обеих партий. Хотя он – небольшой и не самый важный, результаты здесь, как показывает опыт, имеют большое влияние на дальнейшую избирательную кампанию. Ведь победитель в Айове получает внимание американских СМИ, поддержку спонсоров и статус лидера гонки, что может повлиять на избирателей в других штатах.

      Следующим, 11 февраля, должен определиться штат Нью-Гемпшир, где также прогнозируют победу Буттиджеджу.

      Медиа-освещение Буттиджеджа, как правило, сосредотачивается на его биографии и безупречных данных. Его видели как восходящую звезду в национальной демократической политике с момента избрания мэром Саут-Бенда, четвертого по величине города в штате Индиана. Это – родной город Пита Буттиджеджа, где он родился 19 января 1982 года в семье профессоров. Его отец – иммигрант из Мальты, а мать – коренная жительница Индианы.

      Смотрите также: Трамп посмеялся над демократов из-за выборов

      Выпускник Гарвардского университета (получил степень бакалавра по истории и литературе) и Пемброкского колледжа Оксфорда (магистр философии, политики и экономики).

      После завершения учебы работал консультантом в консалтинговой фирме McKinsey & Company (2007-2010 годы). В 2010-м стал кандидатом от Демократической партии на пост министра финансов Индианы. Однако пост не получил. Ранее был специалистом по вопросам политики и исследований в президентской кампании сенатора Джона Керри (2004 год).

      Буттіджедж
      Пит Буттиджедж с отцом – архивное фото / Инстаграм pete.buttigieg

      На выборах мэра Саут-Бенда в ноябре 2011 года Буттиджедж набрал 74% голосов, в 29 лет стал самым молодым мэром города США с населением более 100 000 жителей. В ноябре 2015 года был избран на должность мэра Саут-Бенда на второй срок (получил более 80% голосов).

      В 2013 году сайт GovFresh.com назвал его мэром года, сравнив с бывшим трехкратным мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. В 2014 году The Washington Post назвала Буттиджеджа "самым интересным мэром, о котором вы никогда не слышали".

      Пит Буттиджедж является ветераном войны в Афганистане – в 2014-м сделал семимесячный перерыв на посту мэра, поскольку был направлен на службу. Сейчас – лейтенант резерва ВМС США.

      Является членом Епископальной церкви и неоднократно отмечал, что вера имело сильное влияние в его жизни. Родители окрестили Пита в католической церкви и он с детства посещал католические школы.

      буттіджедж
      Из-за довольно сложной фамилии избиратели называют его просто Пит

      Буттиджедж – полиглот. Говорит на испанском, итальянском, мальтийской, арабском, дари, норвежском и французском. Кроме того, он играет на гитаре и фортепиано.

      В июне 2015 года Буттиджедж объявил, что он – гей. Таким образом он является первым открытым гомосексуалистом в муниципальной власти штата Индиана. В 2018 году Буттиджедж заключил брак с учителем средней школы Частеном Глезманом, с которым до этого встречался около трех лет. Сейчас супруги живут в том же районе Саут-Бенда, где Буттиджедж вырос. Имеют двух собак и, судя по странице Пита в Instagram, являются счастливой семьей.

      Буттіджедж
      Буттиджедж живет с Частеном Глезманом в районе, где родился / Инстаграм pete.buttigieg

      "Эта кампания направлена ​​на построение демократии и общества, которое работает для всех нас, и объединение страны вокруг великих идей, которые поддерживают большинство американцев", – говорится на официальном сайте Пита Буттиджеджа, где подробно расписаны его идеи и взгляды. Отмечаем основные моменты.

      • Поддерживает права на аборты.
      • Выпустил план борьбы с изменением климата, где указано, в частности, усиление в этом качестве Соединенных Штатов. Был одним из 407 мэров США, которые подписали пакт о соблюдении Парижского климатического соглашения после того, как президент Трамп объявил о своем решении отказаться от него.
      • Поддерживает отмену смертной казни.
      • В июле 2019 года обнародовал план усиления власти профсоюзных переговоров, повышение минимальной заработной платы до 15 долларов и предложил национальный оплачиваемый семейный отпуск.
      • Выступает за отмену избирательной коллегии и призвал восстановить избирательные права тех, кто отбыл наказание за преступления в тюрьме.
      • Считает вторжение США в Афганистане в 2001 году оправданным, но сейчас поддерживает вывод американских войск из региона с постоянным присутствием разведки.

       буттіджедж
      Буттиджедж поддерживает вывод американских войск из Афганистана / Getty Images

      • Поддерживает легализацию марихуаны.
      • Выступает за сокращение американской помощи Израилю, если он расширит свою территорию на Западном берегу. Против применения израильского закона в еврейских поселениях на Западном берегу.
      • Раскритиковал решение Трампа вывести американские войска из Сирии, что, как считают критики, дало Турции зеленый свет для начала военного наступления против сирийских курдов.
      • Продвигает "Medicare для всех, кто этого хочет" (публичный вариант медицинского страхования). Он также выступает за частичное расширение программы, что позволит американцам в возрасте от 50 до 64 лет приобрести Medicare.

       буттіджедж
      Надпись на футболке: "Маглы (простые люди) за Пита" / Инстаграм pete.buttigieg

      • Поддерживает Федеральный закон о равенстве, который бы распространял защиту от дискриминации представителей ЛГБТ.
      • Выступает за введение налога на богатство.
      • Призывает к широкой реформе полиции, которая будет включать новые ограничения на использование оружия правоохранителями.
      • В августе 2019 выпустил план на 300 миллиардов долларов на расширение служб охраны психического здоровья и борьбы с наркозависимостью.
      • Поддерживает программу администрации Обамы "Программы отложенного действия в отношении детей, которые въезжаю" (DACA), которая защищает молодых людей, которые незаконно приезжают в США, и помогает им получить гражданство.
      • Выступает против пограничной стены Трампа и осуждает его агрессивную политику в отношении депортации, но поддерживает повышение безопасности границы.
      • Пообещал выделить около 1 трлн долларов в различные инфраструктурные проекты в течение следующих 10 лет, если его изберут президентом, что, по его оценке, создаст не менее 6 млн рабочих мест.
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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Дональд Трамп Выборы в США 2020 Новости США Статьи Публикации
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