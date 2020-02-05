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      Перша сенсація президентських виборів у США: у демократів лідирує відкритий гей Буттіджедж

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      Пітер Буттіджедж – відкритий гей та ймовірний кандидат у президенти США / Getty Images

      Демократи оприлюднили перші результати у штаті Айова, звідки розпочалися так звані – процес визначення кандидата, який протистоятиме Дональду Трампу у президентських виборах. Попри низький рейтинг у соціологів, у реальні лідери вийшов 38-річний відкритий гей Пітер Буттіджедж.

      Наразі в Айові підрахували 62% голосів (зазвичай у цей час уже підраховані всі голоси, проте кажуть, що трапився технічний збій). Байдена і Сандерса несподівано випередив Піт Буттіджедж – у нього 26,9% голосів. Про це повідомили у СNN

      Нагадаємо, 4 лютого президентські вибори в США 2020 року офіційно стартували

      Для консервативної Америки такий результат Бутіджеджа – справжня сенсація, адже соціологи віддавали йому не більше 7% голосів виборців.

      Рейтинг
      Рейтинги Сандерса і Байдена були на рівні, а Бутіджедж значно відставав / Дані СNN

      Однак зараз публікують дані голосування по Айові та опитувань в інших штатах, які кардинально змінили позицію Бутіджеджа у рейтингу кандидатів у президенти США від Демократичної партії. 

      США
      Салатовим виділені штати, у яких більшість голосів може отримати саме Бутіджедж / Дані СNN

      Хто такий Піт Буттіджедж?Політик нової генерації у США, якому 38 років. Американцям (та й українцям також) важко вимовляти його прізвище, тож передвиборна кампанія Буттіджеджа побудована на його імені – Піт.

      Політик був мером міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Ще відомо, що він лейтенант резерву військово-морських сил США та ветеран війни в Афганістані. Закінчив Гарвардський університет.

      Піт – відкритий гей, і перший такий серед кандидатів у президенти США від Демократичної партії. Він та його чоловік Частен мають спільне прізвище – Буттіджедж.

      Якщо Піта оберуть президентом, він стане наймолодшою людиною на цій посаді в історії країни. 

      Детально про вибори президента США: як голосують та обирають американці – у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Вибори в США 2020 Новини політики
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