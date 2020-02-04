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      Президентські вибори в США 2020 року офіційно стартували

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      У США стартували президентські вибори / Ілюстративне фото (pixabay)

      Президентські вибори у США розпочинаються задовго до дня голосування 3 листопада, загалом кампанія триватиме 9 місяців. З 1972 року традиційно перші опитування виборців проводять у штаті Айова. Демократи зараз визначаються, хто зможе стати конкурентом Дональда Трампа.

      В Айові розпочалися внутрішньопартійні вибори демократів – так звані кокуси. Саме завдяки їм визначиться єдиний кандидат від партії, аби скласти конкуренцію Дональду Трампу (у тому, що саме його висунуть республіканці, сумнівів немає).

      Про старт президентської кампанії у США розповіли в інформаційному агентстві АВС.

      Тим часом Трамп заблокував повну публікацію листів про військову допомогу Україні: деталі

      Як вибирають кандидата демократи в Айові

      Голосування в штаті Айова почалося о 19 годині за місцевим часом (це 3 ночі 4 лютого за Києвом). Активісти партії демократів зібралися у понад 1700 локаціях (це школи, бібліотеки, церкви, громадські центри й навіть магазини та пожежні частини), аби обговорити кандидатів та віддати за них свої голоси.

      Зауважимо, що голосування відбувається у доволі цікавий спосіб:

      • Люди приходять до певної локації й зачиняють її зсередини (жодних запізнень – після 19:00 нікого не впустять і не випустять).
      • Потім ті, хто прийшов, відкрито діляться на групи підтримки кандидатів, переходячи на певне місце у залі для голосування.
      • Далі рахують людей, і якщо якийсь кандидат не набрав 15% від присутніх, то ті, хто віддав за нього голос, повинні проголосувати ще раз – тобто, перейти до групи, яка стоїть (у буквальному розумінні) за іншого кандидата.

      Традиція проводити перші збори партійних активістів саме в Айові зародилася в 1972 році. Відтоді до лідерів виборів в Айові серед демократів буде багато медійної уваги, адже цей результат відбиває загальні електоральні настрої у суспільстві країни.

      США
      Байден, Сандерс та Воррен – хтось із них у підсумку стане суперником Трампа / Колаж 24 каналу

      Хто складе конкуренцію Трампу

      Офіційні результати будуть згодом, та опитування учасників зборів показали, що у лідерах три кандидати: 

      • Колишній віцепрезидент США Джозеф Байден,
      • Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс,
      • Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен.

      Коротко про вибори президента США

      Президентські вибори у США 2020 року відбудуться у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни. Фактично вони відбуваються у три етапи:

      • На першому партії вибирають кандидатів всередині себе (демократи – свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші партії (є й такі у США) або незалежні кандидати.
      • На другому – виборці обирають виборників: певну кількість виборників від конкретного штату відповідно до кількості його населення.
      • І на третьому етапі виборники вже обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті. 

      Така система існує, бо для США важливо, не щоб лідера країни обрали більшість населення, а щоб його підтримували більшість штатів.

      Варто знати: Імпічмент Трампа: визначили дату фінального голосування

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Дональд Трамп Джозеф Байден Новини політики
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