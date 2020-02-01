Імпічмент Трампа: визначили дату фінального голосування

Сенат США проведе фінальне голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа 5 лютого. Більшість вирішила, що наявних матеріалів та свідків достатньо.

За відповідну резолюцію проголосували після того, як не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту, повідомляє "Радіо Свобода".

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Так, кінцеве голосування проведуть найближчої середи о 23:00 за Києвом. Завершальні аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.

Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучені у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників,

– заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнел.

Водночас лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.

Таким чином, за даними неназваного співробітника, Трамп хотів нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.