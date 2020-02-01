Імпічмент Трампа: визначили дату фінального голосування
Сенат США проведе фінальне голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа 5 лютого. Більшість вирішила, що наявних матеріалів та свідків достатньо.
За відповідну резолюцію проголосували після того, як не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту, повідомляє "Радіо Свобода".
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Так, кінцеве голосування проведуть найближчої середи о 23:00 за Києвом. Завершальні аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.
Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучені у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників,
– заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнел.
Водночас лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент
Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
Таким чином, за даними неназваного співробітника, Трамп хотів нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син Джо Байдена.
Важливо! 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу і оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.
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- Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат. Однак тут більшість за республіканцями – однопартійцями Трампа.