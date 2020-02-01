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      Імпічмент Трампа: визначили дату фінального голосування

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      Фінальне голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться у Сенаті США 5 лютого / Getty Images

      Сенат США проведе фінальне голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа 5 лютого. Більшість вирішила, що наявних матеріалів та свідків достатньо.

      За відповідну резолюцію проголосували після того, як не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту, повідомляє "Радіо Свобода".

      До теми: Трамп здобув важливу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту – що відбулося

      Так, кінцеве голосування проведуть найближчої середи о 23:00 за Києвом. Завершальні аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.

      Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучені у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників,
      – заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнел.

      Водночас лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

      Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.

      Таким чином, за даними неназваного співробітника, Трамп хотів нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

      • У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син Джо Байдена.

      Важливо! 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Читайте також: Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

      • Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат. Однак тут більшість за республіканцями – однопартійцями Трампа.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Імпічмент Трампа Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп
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