Импичмент Трампа: определили дату финального голосования

Сенат США проведет финальное голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа 5 февраля. Большинство решило, что имеющихся материалов и свидетелей достаточно.

За соответствующую резолюцию проголосовали после того, как не хватило голосов для вызова новых свидетелей по делу импичмента, сообщает "Радио Свобода".

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Так, конечное голосования проведут в ближайшую среду в 23:00 по Киеву. Заключительные аргументы сторон на процессе заслушают 3 февраля.

Большинство в Сенате пришло к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 тысяч страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, являются достаточными для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей,

– заявил лидер Республиканской большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В то же время лидер демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ республиканцев включить в суд дополнительных свидетелей и документы.

Почему Трампу хотят объявить импичмент

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давлении лидера США на Украину.

Таким образом, по данным неназванного сотрудника, Трамп хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын Джо Байдена.

Важно! 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса и объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.

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