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      Импичмент Трампа: определили дату финального голосования

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      Финальное голосование по импичменту Трампа состоится в Сенате США 5 февраля / Getty Images

      Сенат США проведет финальное голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа 5 февраля. Большинство решило, что имеющихся материалов и свидетелей достаточно.

      За соответствующую резолюцию проголосовали после того, как не хватило голосов для вызова новых свидетелей по делу импичмента, сообщает "Радио Свобода".

      К теме: Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента – что произошло

      Так, конечное голосования проведут в ближайшую среду в 23:00 по Киеву. Заключительные аргументы сторон на процессе заслушают 3 февраля.

      Большинство в Сенате пришло к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 тысяч страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, являются достаточными для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей,
      – заявил лидер Республиканской большинства в Сенате Митч Макконнелл.

      В то же время лидер демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ республиканцев включить в суд дополнительных свидетелей и документы.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент

      Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давлении лидера США на Украину.

      Таким образом, по данным неназванного сотрудника, Трамп хотел навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

      • В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын Джо Байдена.

      Важно! 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса и объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.

      Читайте также: Зеленский объяснил, как история с импичментом Трампа повлияла на отношения США с Украиной

      • Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат. Однако здесь большинство за республиканцами – однопартийцами Трампа.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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