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      Президентские выборы в США 2020 официально стартовали

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      В США стартовали президентские выборы / Иллюстративное фото (pixabay)

      Президентские выборы в США начинаются задолго до дня голосования 3 ноября, в общем кампания продлится 9 месяцев. С 1972 года традиционно первые опросы избирателей проводят в штате Айова. Демократы сейчас определяются, кто сможет стать конкурентом Дональда Трампа.

      В Айове начались внутрипартийные выборы демократов – так называемые кокусы. Именно благодаря им определится единый кандидат от партии, чтобы составить конкуренцию Дональду Трампу (в том, что именно его выдвинут республиканцы, сомнений нет).

      О старте президентской кампании в США рассказали в информационном агентстве АВС.

      Между тем Трамп заблокировал полную публикацию писем о военной помощи Украине: детали

      Как выбирают кандидата демократы в Айове

      Голосование в штате Айова началось в 19 часов по местному времени (это 3 ночи 4 февраля по Киеву). Активисты партии демократов собрались в более 1700 локациях (это школы, библиотеки, церкви, общественные центры и даже магазины и пожарные части), чтобы обсудить кандидатов и отдать за них свои голоса.

      Заметим, что голосование проходит в довольно интересный способ:

      • Люди приходят к определенной локации и закрывают ее изнутри (никаких опозданий - после 19:00 никого не впустят и не выпустят).
      • Потом пришедшие открыто делятся на группы поддержки кандидатов, переходя на определенное место в зале для голосования.
      • Далее считают людей, и если какой-то кандидат не набрал 15% присутствующих, то те, кто отдал за него голос, должны проголосовать еще раз – то есть, перейти к группе, которая стоит (в прямом смысле) за другого кандидата.

      Традиция проводить первое собрание партийных активистов именно в Айове зародилась в 1972 году. С тех пор к лидерам выборов в Айове среди демократов будет много медийного внимания, ведь этот результат отражает общие электоральные настроения в обществе страны.

      США
      Байден, Сандерс и Уоррен – один из них в итоге станет соперником Трампа / Коллаж 24 канала

      Кто составит конкуренцию Трампу

      Официальные результаты будут позже, но опросы участников собрания показали, что в лидерах три кандидата: 

      • Бывший вице-президент США Джозеф Байден,
      • Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс,
      • Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

      Коротко о выборах президента США

      Президентские выборы в США 2020 состоятся во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны. Фактически они происходят в три этапа:

      • На первом партии выбирают кандидатов внутри себя (демократы – своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие партии (есть и такие в США) или независимые кандидаты.
      • На втором – избиратели выбирают выборщиков: определенное количество выборщиков от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.
      • И на третьем этапе выборщики уже выбирают нового президента и вице-президента США.

      Такая система существует, потому что для США важно, не чтобы лидера страны выбрало большинство населения, а чтобы его поддерживало большинство штатов.

      Следует знать: Импичмент Трампа: определили дату финального голосования

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Джозеф Байден Дональд Трамп Новости США
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