Президентские выборы в США 2020 официально стартовали

Президентские выборы в США начинаются задолго до дня голосования 3 ноября, в общем кампания продлится 9 месяцев. С 1972 года традиционно первые опросы избирателей проводят в штате Айова. Демократы сейчас определяются, кто сможет стать конкурентом Дональда Трампа.

В Айове начались внутрипартийные выборы демократов – так называемые кокусы. Именно благодаря им определится единый кандидат от партии, чтобы составить конкуренцию Дональду Трампу (в том, что именно его выдвинут республиканцы, сомнений нет).

О старте президентской кампании в США рассказали в информационном агентстве АВС .

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Как выбирают кандидата демократы в Айове

Голосование в штате Айова началось в 19 часов по местному времени ( это 3 ночи 4 февраля по Киеву ). Активисты партии демократов собрались в более 1700 локациях (это школы, библиотеки, церкви, общественные центры и даже магазины и пожарные части), чтобы обсудить кандидатов и отдать за них свои голоса.

Заметим, что голосование проходит в довольно интересный способ :

Люди приходят к определенной локации и закрывают ее изнутри ( никаких опозданий - после 19:00 никого не впустят и не выпустят ).

). Потом пришедшие открыто делятся на группы поддержки кандидатов, переходя на определенное место в зале для голосования.

Далее считают людей, и если какой-то кандидат не набрал 15% присутствующих, то те, кто отдал за него голос, должны проголосовать еще раз – то есть, перейти к группе, которая стоит (в прямом смысле) за другого кандидата.

Традиция проводить первое собрание партийных активистов именно в Айове зародилась в 1972 году. С тех пор к лидерам выборов в Айове среди демократов будет много медийного внимания , ведь этот результат отражает общие электоральные настроения в обществе страны.



Байден, Сандерс и Уоррен – один из них в итоге станет соперником Трампа / Коллаж 24 канала

Кто составит конкуренцию Трампу

Официальные результаты будут позже, но опросы участников собрания показали, что в лидерах три кандидата:

Бывший вице-президент США Джозеф Байден,

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс,

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Коротко о выборах президента США

Президентские выборы в США 2020 состоятся во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны. Фактически они происходят в три этапа:

На первом партии выбирают кандидатов внутри себя (демократы – своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие партии (есть и такие в США) или независимые кандидаты.

На втором – избиратели выбирают выборщиков: определенное количество выборщиков от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.

И на третьем этапе выборщики уже выбирают нового президента и вице-президента США.

Такая система существует, потому что для США важно, не чтобы лидера страны выбрало большинство населения, а чтобы его поддерживало большинство штатов.