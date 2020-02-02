Трамп заблокировал полную публикацию писем о военной помощи Украине: детали

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует публикацию полной версии электронных писем, касающихся процесса предоставления военной помощи для Украины.

Соответствующее объяснение министерства юстиции США было опубликовано на сайте общественной организации The Center for Public Integrity в пятницу, 31 января.

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Говорится об электронных письмах, получение которых в общественной организации требовали от Белого дома в соответствии с Актом о свободе информации. Center for Public Integrity добился судебного решения в свою пользу, однако в декабре 2019 года Министерство юстиции США предоставило корреспонденцию чиновников в сильно отредактированном виде.

Значительная часть информации была закрашена черным цветом.

Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме "президентской привилегией", что позволяет Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссиях" в администрации даже по требованию суда.

По словам Хизер Уолш, юриста бюро Белого дома по менеджменту и бюджету, письма "отражают общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента относительно принятия президентом решений", а потому они являются "привилегированными".

В Center for Public Integrity согласны с аргументацией соратников Трампа и настаивают, что публикация отцензурированных писем в полном виде соответствует интересам общественности. Эта информация не может быть "привилегированной", заявляют в общественной организации, потому что она касается таких действий администрации Трампа и самого президента, которые Счетная палата США признала незаконными.

Скандал возник с приостановлением военной помощи от США

В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи. Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год.

Однако 22 ноября Пентагон все таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

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СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью

Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".



Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала