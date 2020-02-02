Трамп заблокував повну публікацію листів про військову допомогу Україні: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує публікацію повної версії електронних листів, що стосуються процесу надання військової допомоги для України.

Відповідне пояснення міністерства юстиції США було опубліковане на сайті громадської організації The Center for Public Integrity у п'ятницю, 31 січня.

Основне: Затримка військової допомоги США для України: все, що відомо

Мовиться про електронні листи, отримання яких у громадській організації вимагали від Білого дому відповідно до Акту про свободу інформації. Center for Public Integrity домігся судового рішення на свою користь, однак у грудні 2019 року міністерство юстиції США надало кореспонденцію можновладців у сильно відредагованому вигляді.

Значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду.

За словами Хізер Волш, юристки бюро Білого дому з менеджменту та бюджету, листи "відображають спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками президента щодо ухвалення президентом рішень", а тому вони є "привілейованими".

У Center for Public Integrity незгодні з аргументацією соратників Трампа та наполягають, що публікація відцензурованих листів у повному вигляді відповідає інтересам громадськості. Ця інформація не може бути "привілейованою", заявляють у громадській організації, бо вона стосується таких дій адміністрації Трампа та самого президента, які Рахункова палата США визнала незаконними.

Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги. Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік.

Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

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ЗМІ також з'ясували, що американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".



Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу