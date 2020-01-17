Куди Україна спрямує військову допомогу США: відомий розмір фінансування

Сполучені Штати Америки розпочнуть фінансування схваленої оборонної допомоги Україні вже у лютому 2020 року. Гроші нададуть для зміцнення українського флоту.

Пентагон передасть Україні 250 мільйонів доларів, а при певних умовах виділить ще 50 мільйонів доларів. Про це повідомило видання "Ukrinform".

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"Основним пріоритетом, який був визначений у ході двосторонніх консультацій між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США, є зміцнення Військово-морських Сил України. Існує такий термін, як москітний флот, то є швидкісні катери, яких у наших військових немає в Чорному та Азовському морі", – розповів посол України в США Володимир Єльченко.



Володимир Єльченко

Також Державний департамент США виділив 448 мільйонів доларів на економічну допомогу, з яких 115 мільйонів доларів будуть спрямовані на безпеку.

Таким чином, у цьому році загальна допомога США складе 698 мільйонів доларів,

– підсумував Єльченко.

Також у 2019 році США передали Україні два патрульних катери класу Island. Очікується, що у 2020 році будуть передані ще три.

Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги. Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік.

Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

ЗМІ також з'ясували, що американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".



Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу