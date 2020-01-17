Куда Украина направит военную помощь США: известен размер финансирования

Соединенные Штаты Америки начнут финансирование одобренной военной помощи Украине уже в феврале 2020 года. Деньги предоставят для укрепления украинского флота.

Пентагон передаст Украине 250 миллионов долларов, а при определенных условиях выделит еще 50 миллионов долларов. Об этом сообщило издание "Ukrinform".

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"Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Сил Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море", – рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.



Владимир Ельченко

Также Государственный департамент США выделил 448 миллионов долларов на экономическую помощь, из которых 115 миллионов долларов будут направлены на безопасность.

Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов,

– подытожил Ельченко.

Также в 2019 году США передали Украине два патрульных катера класса Island. Ожидается, что в 2020 году будут переданы еще три.

Скандал возник с приостановлением военной помощи от США

В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи. Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год.

Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала