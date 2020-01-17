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      Куда Украина направит военную помощь США: известен размер финансирования

      47 Читати новину українською
      США и Украина / vgolos.com.ua/

      Соединенные Штаты Америки начнут финансирование одобренной военной помощи Украине уже в феврале 2020 года. Деньги предоставят для укрепления украинского флота.

      Пентагон передаст Украине 250 миллионов долларов, а при определенных условиях выделит еще 50 миллионов долларов. Об этом сообщило издание "Ukrinform".

      Интересно! Скандал с военной помощью от США: Трамп заморозил ее незаконно

      "Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Сил Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море", – рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

      Володимир Єльченко
      Владимир Ельченко

      Также Государственный департамент США выделил 448 миллионов долларов на экономическую помощь, из которых 115 миллионов долларов будут направлены на безопасность.

      Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов,
      – подытожил Ельченко.

      Также в 2019 году США передали Украине два патрульных катера класса Island. Ожидается, что в 2020 году будут переданы еще три.

      Скандал возник с приостановлением военной помощи от США

      • В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год.
      • Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью  Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

      Військова допомога від США Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Деньги Новости США
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