Глави держав обговорюють низку питань, які стосуються України, зокрема завершення будівництва "Північного потоку-2". Також говоритимуть про міжнародну політику. Наприклад, про Лівію та Афганістан.
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Детальніше про зустріч Путіна та Меркель
Меркель прибула до Кремля близько 14:00. Президент Росії вручив канцлерці букет квітів, після чого розпочались перемовини.
Раніше політикиня взяла участь у церемонії покладання вінка до могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду в Москві.
Меркель заявила про розбіжності з Путіним
Канцлерка наголосила, що між ними з президентом є розбіжності. Проте сторони збираються й надалі підтримувати контакт.
Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним,
– сказала Меркель.
Натомість Путін заявив, що Німеччина залишається одним з ключових партнерів Росії.
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Зустріч Зеленського та Меркель: що відомо
- До Києва канцлерка Німеччини завітає 22 серпня. Однак наразі невідомо, чи візьме вона участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
- "Слуга народу" Ірина Верещук заявила: "у неї (Меркель – 24 канал) все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту".
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