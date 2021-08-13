Меркель зустрінеться з Путіним

У Москві канцлерка Німеччини зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

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Канцлерка у п'ятницю (20 серпня – 24 канал) відвідає Москву, а в неділю (22 серпня – 24 канал) – Київ,

– розповів Зайберт.

Він додав: "Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом". Однак жодних інших подробиць поїздки не назвав.

У Кремлі вже підтвердили інформацію про візит Меркель. Там розповіли, що політики говоритимуть про стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, а також розглянуть низку актуальних міжнародних і регіональних питань.

Зверніть увагу! Востаннє Путін і Меркель зустрічалися у січні 2020 року у Москві. Після цього політики кілька разів розмовляли телефоном.

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