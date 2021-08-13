Меркель встретится с Путиным
В Москве канцлер Германии встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
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Канцлер в пятницу (20 августа – 24 канал) посетит Москву, а в воскресенье (22 августа – 24 канал) – Киев,
– рассказал Зайберт.
Он добавил: "Совершенно очевидно, что она встретится с президентом". Однако никаких других подробностей поездки не назвал.
В Кремле уже подтвердили информацию о визите Меркель. Там рассказали, что политики будут говорить о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Главное о поездке канцлера в Украину
- 22 августа Меркель в последний раз на посту канцлера посетит Киев.
- Канцлер и украинский президент обсудят безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.
- Поездку Меркель связывают с обсуждением российского газопровода "Северный поток-2".
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что канцлер должна принять участие в Крымской платформе. Ведь саммит состоится уже на следующий день после встречи с Зеленским.