Меркель встретится с Путиным

В Москве канцлер Германии встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

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Канцлер в пятницу (20 августа – 24 канал) посетит Москву, а в воскресенье (22 августа – 24 канал) – Киев,

– рассказал Зайберт.

Он добавил: "Совершенно очевидно, что она встретится с президентом". Однако никаких других подробностей поездки не назвал.

В Кремле уже подтвердили информацию о визите Меркель. Там рассказали, что политики будут говорить о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Обратите внимание! Последний раз Путин и Меркель встречались в январе 2020 года в Москве. После этого политики несколько раз разговаривали по телефону.

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