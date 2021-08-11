В конце своей политической карьеры канцлер Германии решила посетить Украину. Подробнее – в сюжете.

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Меркель закрывает свои дела

По словам директора программ практической политики ИПО Александра Солонтая, Меркель просто зачищает свое наследие и закрывает дела.

Ей для того, чтобы полностью передать дела в Германии, в том числе внешнеполитические, надо просто довести до конца каждый пункт, с которым она работала,

– отметил Солонтай.

Действительно ни для кого не является секретом, что Меркель едет в Украину говорить с Владимиром Зеленским о "Северном потоке-2" и о так называемой формуле Штайнмайера. Выбрала немецкий канцлер для своего визита 22 августа – всего лишь за неделю до поездки в Вашингтон.

Киев имеет поле для маневров

Договоренности относительно достройки "Северного потока-2", которые в конце июля заключили Джо Байден и Ангела Меркель, пока не носят официальный характер. Поэтому у Киева есть поле для маневров, по словам экспертов.

Что означает визит Меркель в Украину: смотрите видео

Как отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, все равно без компромиссов касаемо российского газопровода не обойтись. Украинской стороне нужно исходить из того, что достройка российского газопровода в Балтийском море – это почти решенный вопрос.

Нам нужно иметь ведущие компании здесь, в Украине, с очень важными интересами. Вокруг газотранспортной системы Украины надо договориться о модели, чтобы там присутствовали европейские компании,

– считает Климкин.

Это станет своеобразным предохранителем на случай, если Москва захочет давить на Киев через газовую трубу. Так как Брюсселю придется защищать интересы своих компаний, которые работают в Украине. Кроме того, привлечение европейского бизнеса положительно скажется и на украинской газотранспортной системе.

Киев должен установить красные линии

Но идя на компромисс по "Северному потоку-2", Киев должен жестко отстаивать вопросы национальной безопасности и четко установить красные линии с Вашингтоном и Берлином. Это прежде всего касается так называемой формулы Штайнмайера.

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"Сама по себе формула Штайнмайера и не плохая, и не хорошая. Она не имеет смысла. Есть ключевое изменение обстоятельств – это массовая паспортизация. Нужна новая стратегия", – сказал Климкин.

Минские договоренности потеряли актуальность

Поэтому "Минск-2" просто потерял свою актуальность. Пересмотреть эти договоренности, автором которых в 2015 году стала Ангела Меркель, – это одна из главных задач Киева в переговорах с Вашингтоном и Берлином.

Анналена Бербок, у которой неплохие шансы стать следующим канцлером Германии, не развернет на 180 градусов внешнюю политику страны. Впрочем, не стоит ожидать, что преемник Меркель будет идти на уступки Украине. Так как канцлер Германии в любом случае отстаивает прежде всего интересы своей Родины.