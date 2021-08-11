Окончательного графика и программы визита Ангелы Меркель в Киев окончательно еще не сформировали. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Владимир Зеленский и Ангела Меркель будут обсуждать, как именно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала. Речь идет о помощи Украине при вероятном злоупотреблении Россией своим монопольным положением.

Никифоров подчеркнул: этот визит является крайне важным и доказывает, что без Украины за ее спиной никто ничего не решает.

Визит Ангелы Меркель доказывает: об Украине без Украины – ни слова. Без прямых переговоров с президентом Украины современные вопросы безопасности в Европе не решают,

– сказал спикер президента.

Кроме того, в порядке обсуждения двусторонние отношения между Украиной и Германией в:

политике;

промышленности;

торговли;

энергетике.

К тому же обязательно лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию с безопасностью на Востоке. По словам представителя президента, речь пойдет и о "реанимации мирных переговоров".

Крымская платформа должна инициировать новые решения для возвращения Крыма. Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участие в нем подтвердили уже 37 стран.

Меркель и Крымская платформа

Офис Президента, безусловно, приглашает Ангелу Меркель остаться в Киеве еще на один день, чтобы 23 августа принять участие в Крымской платформе. Впрочем, пока не известно точно, останется ли канцлер. Это станет известно в ближайшее время, рассказал Никифоров.

Представитель президента отметил, что в случае, если Меркель уедет, журналисты сами смогут спросить у нее о причинах такого решения.

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