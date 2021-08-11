Окончательного графика и программы визита Ангелы Меркель в Киев окончательно еще не сформировали. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Кстати Это будет провал, – экс-посол Украины в США настаивает на участии Меркель в Крымской платформе
Донбасс, "Северный поток-2" и Россия: темы обсуждения
Владимир Зеленский и Ангела Меркель будут обсуждать, как именно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала. Речь идет о помощи Украине при вероятном злоупотреблении Россией своим монопольным положением.
Никифоров подчеркнул: этот визит является крайне важным и доказывает, что без Украины за ее спиной никто ничего не решает.
Визит Ангелы Меркель доказывает: об Украине без Украины – ни слова. Без прямых переговоров с президентом Украины современные вопросы безопасности в Европе не решают,
– сказал спикер президента.
Кроме того, в порядке обсуждения двусторонние отношения между Украиной и Германией в:
- политике;
- промышленности;
- торговли;
- энергетике.
К тому же обязательно лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию с безопасностью на Востоке. По словам представителя президента, речь пойдет и о "реанимации мирных переговоров".
Крымская платформа должна инициировать новые решения для возвращения Крыма. Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участие в нем подтвердили уже 37 стран.
Меркель и Крымская платформа
Офис Президента, безусловно, приглашает Ангелу Меркель остаться в Киеве еще на один день, чтобы 23 августа принять участие в Крымской платформе. Впрочем, пока не известно точно, останется ли канцлер. Это станет известно в ближайшее время, рассказал Никифоров.
Представитель президента отметил, что в случае, если Меркель уедет, журналисты сами смогут спросить у нее о причинах такого решения.
Ангела Меркель едет в Киев: коротко
- Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
- О ее визите стало известно в начале августа – вскоре после того, как Германия и США заключили договор по запуску "Северного потока-2".
- К слову, Украину также всколыхнуло заявление Меркель о том, что формулу Штайнмайера нужно закрепить в украинском законодательстве.
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что участие канцлера в саммите "Крымской платформы", который состоится на следующий день после встречи с Зеленским, необходима.