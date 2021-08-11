Остаточного графіку і програми візиту Ангели Меркель у Київ остаточно ще не сформували. Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
До речі Це буде наш провал, – експосол України в США наполягає на участі Меркель у Кримській платформі
Донбас, "Північний потік-2" і Росія: теми обговорення
Володимир Зеленський і Ангела Меркель говоритимуть, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала. Йдеться про допомогу Україні при ймовірному зловживанні Росією своїм монопольним становищем.
Никифоров підкреслив: цей візит є вкрай важливим і доводить, що без України за її спиною ніхто нічого не вирішує.
Візит Ангели Меркель доводить: про Україну без України – ані слова. Без прямих переговорів із президентом України сучасні безпекові питання в Європі не вирішують,
– сказав речник президента.
Окрім того, у порядку обговорення двосторонні відносини між Україною і Німеччиною у:
- політиці;
- промисловості;
- торгівлі;
- енергетиці.
До того ж обов'язково лідери України та Німеччини обговорять безпекову ситуацію на Сході. За словами речника президента, йтиметься і про "реанімування мирних переговорів".
Меркель і Кримська платформа
Офіс Президента, безумовно, запрошує Ангелу Меркель залишитися у Києві на ще один день, аби 23 серпня взяти участь у Кримській платформі. Втім, наразі не відомо точно, чи канцлерка залишиться. Це стане відомо найближчим часом, розповів Никифоров.
Речник президента зазначив, що у разі, якщо Меркель поїде, журналісти самі матимуть змогу спитати у неї про причини такого рішення.
Ангела Меркель їде у Київ: коротко
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня, щоб зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
- Про її візит стало відомо на початку серпня – незадовго після того, як Німеччина і США уклали договір стосовно запуску "Північного потоку-2".
- До слова, Україну також сколихнула заява Меркель про те, що формулу Штайнмаєра потрібно закріпити в українському законодавстві.
- Експосол України у США Валерій Чалий вважає, що участь канцлерки у саміті "Кримської платформи", яка відбудеться наступного дня після зустрічі із Зеленським, необхідна.