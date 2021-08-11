Остаточного графіку і програми візиту Ангели Меркель у Київ остаточно ще не сформували. Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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Володимир Зеленський і Ангела Меркель говоритимуть, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала. Йдеться про допомогу Україні при ймовірному зловживанні Росією своїм монопольним становищем.

Никифоров підкреслив: цей візит є вкрай важливим і доводить, що без України за її спиною ніхто нічого не вирішує.

Візит Ангели Меркель доводить: про Україну без України – ані слова. Без прямих переговорів із президентом України сучасні безпекові питання в Європі не вирішують,

– сказав речник президента.

Окрім того, у порядку обговорення двосторонні відносини між Україною і Німеччиною у:

політиці;

промисловості;

торгівлі;

енергетиці.

До того ж обов'язково лідери України та Німеччини обговорять безпекову ситуацію на Сході. За словами речника президента, йтиметься і про "реанімування мирних переговорів".

Меркель і Кримська платформа

Офіс Президента, безумовно, запрошує Ангелу Меркель залишитися у Києві на ще один день, аби 23 серпня взяти участь у Кримській платформі. Втім, наразі не відомо точно, чи канцлерка залишиться. Це стане відомо найближчим часом, розповів Никифоров.

Речник президента зазначив, що у разі, якщо Меркель поїде, журналісти самі матимуть змогу спитати у неї про причини такого рішення.

Важливо! Кримська платформа має ініціювати нові рішення щодо деокупації Криму. Участь у саміті вже підтвердили 37 країн.

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