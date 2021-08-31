Також російська компанія заявила, що укладання 2 нитки теж на завершальному етапі. Про це розповів гендиректор компанії "Газпром міжнародні проєктні центри 1" Олександр Карімов.

До теми Нічого страшного для "Газпрому" не сталось, – Рябцев про програш "Північного потоку-2" у суді

"Газпром" завершує роботи над 1 ниткою "Північного потоку-2"

Карімов заявив, що у червні завершили укладання 1 нитки.

Зараз на завершальній стадії знаходяться пусконалагоджувальні роботи, які забезпечать готовність першої нитки до початку комерційної експлуатації,

– заявив Карімов.

Він сказав також, що укладання 2 нитки також на завершальному етапі.

Гендиректор російської компанії доповнив, що вони докладають "максимум зусиль, щоб найближчим часом газопровід "Північний потік-2" запустити в експлуатацію".

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європа незацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2", адже газопровід посилить російську агресію.

Останні новини про російський газопровід "Північний потік-2"