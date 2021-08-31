Также российская компания заявила, что укладка 2 нити тоже на завершающем этапе. Об этом рассказал гендиректор компании "Газпром международные проектные центры 1" Александр Каримов.
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"Газпром" завершает работы над 1 нитью "Северного потока-2"
Каримов заявил, что в июне завершили укладку 1 нити.
Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации,
– заявил Каримов.
Он сказал также, что заключение 2 нити также на завершающем этапе.
Гендиректор российской компании дополнил, что они прилагают "максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию".
Последние новости о российском газопроводе "Северный поток-2"
- 31 августа в Брюсселе сообщили, что в Еврокомиссии придают большое значение энергобезопасности Украины. Поэтому готовы провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".
- Так ответили Украине на ноту главы МИД Дмитрия Кулебы для проведения консультаций по "Северному потоку-2" после объявления о сделке между ФРГ и США.
- Кстати, 21 августа США и Германия договорились по газопроводу "Северный поток-2". Согласно договору, хотя договор о транзите газа через Украину и потеряет силу в 2024 году, Германия будет настаивать, чтобы его продлили на 10 лет.