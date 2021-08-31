Также российская компания заявила, что укладка 2 нити тоже на завершающем этапе. Об этом рассказал гендиректор компании "Газпром международные проектные центры 1" Александр Каримов.

К теме Ничего страшного для "Газпрома" не произошло, – Рябцев о проигрыше "Северного потока-2" в суде

"Газпром" завершает работы над 1 нитью "Северного потока-2"

Каримов заявил, что в июне завершили укладку 1 нити.

Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации,

– заявил Каримов.

Он сказал также, что заключение 2 нити также на завершающем этапе.

Гендиректор российской компании дополнил, что они прилагают "максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию".

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европа незаинтересована в завершении строительства "Северного потока-2", ведь газопровод усилит российскую агрессию.

Последние новости о российском газопроводе "Северный поток-2"