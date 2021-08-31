Такое мнение эксперт по энергетике Геннадий Рябцев озвучил в эфире 24 канала. Он отметил, что "Газпром" все равно может заполнять "Северный поток-2" на 100%.

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Однако есть условие. "Газпром обязан продать минимум половину этого газа до тех пор, пока он войдет на территорию Евросоюза. Это может происходить в международных водах, на площадках "Газпромэкспорта", и в России в любой фирме. Никаких ограничений в этом против Газпрома введено не было. Он не обладает 100% акций "Северного потока-2", – объяснил Рябцев.

Ничего страшного для "Газпрома" не произошло,

– заверил эксперт.

Рябцев: Продажа российского газа будет затруднена

При этом эксперт отметил, что продать российский газ будет не так просто.

"Будет усложнена процедура, это правильное решение, ведь не должно быть газопроводов, которые не подпадают под действие Европейской газовой директивы", – сказал Рябцев.

По его словам, решение немецкого суда было ожидаемым.

Рябцев: В Украине никаких гарантий не будет

Еврокомиссия согласовала запрос Киева на консультации по "Северному потоку-2". Украина настаивает на том, что запуск газопровода нарушает принципы энергетического союза ЕС. Однако Рябцев уверен, что это ничего не даст Украине.

"Следует понимать, что Украине никто ничего давать не будет. Никаких гарантий предоставлено не будет. Она должна заботиться о собственной энергетической безопасности самостоятельно. Вместо того, чтобы ждать чего-то, надо переходить к реальным действиям, модернизации украинской газотранспортной системы и ее переориентации на нужды украинских потребителей", – подытожил Рябцев.

Рябцев объяснил ситуацию с "Северным потоком-2": смотрите видео

Решение немецкого суда в отношении газопровода