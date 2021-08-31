Об этом в Брюсселе сообщили 31 августа, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой,
– говорится в сообщении.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их просьбу о консультации", – продолжили в Еврокомиссии.

  • При этом подчеркнули, что Европейский Союз "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

Мы по-прежнему готовы обсудить любые вопросы, волнующие Украину,
– добавили в Брюсселе.

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