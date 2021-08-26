Про це розповіла в інтерв'ю пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що і Україна, і Сполучені Штати сприймають "Північний потік-2" однозначно.

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Проєкт несе загрози для регіону в цілому, – Маркарова

Це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому,

– зазначила Маркарова.

Маркарова зауважила, що санкції проти Москви через газопровід можуть приймати виключно США. Проте, наголосила пані посол, Вашингтон зацікавлений у спільній роботі з Україною. Американці теж хочуть, аби проєкт не став зброєю проти України та регіону.

Проєкт обговорювали міністри енергетики США, Німеччини та України

Російський проєкт у Києві обговорювали міністри енергетики США, Німеччини та України. Під час зустрічі очільниця Міненергетики США Дженніфер Гренхольм

звернула увагу на якість російського газу. Блакитне паливо Росії – "брудне" через викиди вуглекислого газу, корупцію, шантаж та маніпуляції.

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Зазначимо, що раніше американські ЗМІ повідомили, що судно "Фортуна" повинне звершити роботи з прокладання труб 12 вересня.

Зверніть увагу! 21 липня угоду щодо "Північного потоку-2" підписали Джо Байден та Ангела Меркель. Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції проти Росії, якщо та використовуватиме газ, як зброю.