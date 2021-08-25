Про це у програмі 24 каналу "Що це було" з Сергієм Лещенком сказав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Також він розповів про "Північний потік-2" та наслідки дії Німеччини щодо російського газопроводу.

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Про Путіна і газ як зброю

"Газпром" використовує газ як геополітичну зброю. Над "Газпромом" стоїть Путін, тому фактично це Путін використовує газ як геополітичну зброю.

Що це означає? Путін хоче вирішувати, кому цей газ давати, за якою ціною, коли припиняти постачання газу, якщо країна якось не так себе поводить.

У європейських правилах, зокрема у третьому енергопакеті, мовиться про те, що не може компанія, яка видобуває газ і торгує ним, контролювати потоки газу.

Про зустріч міністрів енергетики

Ми провели зустріч якраз з міністром енергетики паном Галущенком (Германом – 24 канал). Ми провели зустріч з міністром енергетики США та Німеччини.

По секрету можу сказати, що це була зустріч на полях Кримської платформи. Це не були якісь переговори, які готувались і наслідком яких були конкретні рішення. Це просто був обмін думками – корисний, але не вирішальний. Не потрібно переоцінювати.

Про програш "Північного потоку-2" в німецькому суді

Це суттєве рішення, бо якби рішення було протилежним, то нам було б набагато складніше. Це один з елементів нашої боротьби. Це такий один з форпостів, умовно кажучи.

Ми укріплюємо свої позиції. До цього було важливе рішення за позовом наших польських партнерів. Ми теж працювали разом щодо підготовки відповідної позиції. Так званий принцип солідарності був предметом розгляду цього судового процесу.

Детальніше тут Це суттєве рішення, – Вітренко про програш "Північного потоку-2" в німецькому суді

Теж підтвердив Європейський суд, що німецький регулятор має не тільки на відповідність європейським правилам конкретно цього газопроводу "Північного потоку-2", а він має дивитися на інші газопроводи, які поєднують Росію і Євросоюз.

А також – дивитися, щоб ці газопроводи не були у дискримінованому становищі щодо "Північного потоку-2". Це означає, наприклад, що "Газпром" і Путін мають розблокувати доступ до всіх газопроводів, які поєднують Європу і Росію.

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Про "Північний потік-2"

Ця історія (з "Північним потоком-2" – 24 канал) – це продовження тенденції до відновлення справедливості. Ми кажемо, що це несправедливо, коли "Газпром" блокує доступ усіх інших компаній до української ГТС. Ми хочемо, щоб європейські компанії могли бронювати потужність української ГТС для транзиту.

Що таке "Північний потік-2"? Це російський газопровід, який держава-окупант вирішила будувати в обхід України. Як заявили в російському "Газпромі", до кінця 2021 року "Північний потік-2" може прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу.

Це важливо для безпеки, української євроінтеграції та розвитку ринку. Треба, щоб компанії Центральної Азії могли також використовувати українську ГТС для транзиту. Ми на цьому наполягаємо. Ми боремося.

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У нас є підстави вважати, що найближчим часом разом з партнерами змусимо Росію нарешті змінити свою ставлення та перестати використовувати газ як геополітичну зброю. Тоді ситуація буде докорінно змінена. Для цього потрібна співпраця з німцями, Єврокомісією, американцями.