Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що наразі ситуація в США не проста через події в Афганістані зокрема – що негативно вплинуло на рейтинг Байдена.

Зверніть увагу Кремль відреагував на програш "Північного потоку-2" в німецькому суді

"Наразі у США "мертвий" сезон, коли конгресмени перебувають у відпустці. Але багато з них готові поставити Байдену питання "Чому так різко змінилася політика Білого дому щодо проєкту "Північний потік-2", – сказав Борис Тизенгаузен.

"Північний потік-2" залишається загрозою безпеці

Він припустив, що у Конгресі готові запитати главу Білого дому про те, як так сталося, що США вводять проти Росії санкції за порушення прав людини, війну на Донбасі та окупацію Криму, і знімають – з фактично політичного проєкту "Північний потік-2". Відповідне питання, за словами експерта, може виникнути не тільки у республіканців, так званих опонентів Байдена, а й у демократів.

Питання ("Північного потоку-2" – 24 канал) досі остаточно не розв'язане. Нас намагаються підвести до того, щоб залишити цей проєкт – "не чіпайте його та не вимагайте компенсацій". Україна показує трохи іншу політику,

– сказав Тизенгаузен.

"Україна говорить про "Північний потік-2" як про загрозу безпеці Європи, політичної зокрема. Водночас нас хочуть підвести до межі, що "вам не потрібно ставити це питання, не потрібно піднімати цю тему". Але це потрібно робити – чим голосніше ми говоримо про "Північний потік-2", тим більше проблем залишається у цього проєкту", – сказав експерт.

Тизенгаузен про ймовірну позицію США щодо "Північного потоку-2": дивіться відео

Позиція США щодо "Північного потоку-2": останні новини