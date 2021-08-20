Глава Білого Дому назвав такі заходи "частиною надзвичайного стану". Мовляв, уряд Росії своїми діями створює загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

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Байден пояснив, що новий наказ є відповіддю на певні проєкти російських газопроводів, які спрямовані на розширення впливу Росії на енергоресурси Європи. Що в майбутньому може ослабити європейську енергетичну безпеку, зокрема, України та країн східного флангу НАТО і Євросоюзу.

Документ, який підписав президент США, застосовується проти тих осіб та суден, які Держдеп вніс до санкційного списку.

Указ блокує власність та інтереси у власності іноземних осіб, які після консультації з міністром фінансів державний секретар вказав у звіті Конгресу, відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року,

– зазначив Байден.

Він також надав повноваження очільнику міністерства фінансів ухвалювати рішення про обмежувальні заходи після консультацій з державним секретарем.

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