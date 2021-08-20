Глава Белого Дома назвал такие меры "частью чрезвычайного положения". Мол, правительство России своими действиями создает угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

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Байден пояснил, что новый приказ является ответом на определенные проекты российских газопроводов, которые направлены на расширение влияния России на энергоресурсы Европы. Что в будущем может ослабить европейскую энергетическую безопасность, в частности, Украины и стран восточного фланга НАТО и Евросоюза.

Документ, который подписал президент США, применяется против тех лиц и судов, которые Госдеп внес в санкционный список.

Указ блокирует собственность и интересы в собственности иностранных лиц, которые после консультации с министром финансов государственный секретарь указал в отчете Конгресса, в соответствии с законом О защите энергетической безопасности Европы от 2019 года,

– отметил Байден.

Он также предоставил полномочия главе Министерства финансов принимать решение об ограничительных мерах после консультаций с государственным секретарем.

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