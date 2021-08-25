Рішення щодо подальших дій має приймати саме компанія-оператор Nord Stream. Про це ЗМІ заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо Німецький суд виніс рішення про "Північний потік-2": обмежили доступ "Газпрому"

Як Кремлю відреагував на поразку "Північного потоку-2"

У Росії заявляють, що проєкт "Північний потік-2" – суто комерційний і створений, аби допомогти Європі. Відтак у Путіна вважають, що з вирішенням проблеми через рішення суду має розбиратися саме компанія оператор – Nord Stream 2 AG.

Ми можемо тільки повторити, що "Північний потік-2" – це лише міжнародний комерційний проєкт, який покликаний внести істотний внесок в енергобезпеку всієї Європи,

– зазначив Пєсков.

Що за судове рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2"