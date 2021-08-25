Рішення щодо подальших дій має приймати саме компанія-оператор Nord Stream. Про це ЗМІ заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Нагадаємо Німецький суд виніс рішення про "Північний потік-2": обмежили доступ "Газпрому"
Як Кремлю відреагував на поразку "Північного потоку-2"
У Росії заявляють, що проєкт "Північний потік-2" – суто комерційний і створений, аби допомогти Європі. Відтак у Путіна вважають, що з вирішенням проблеми через рішення суду має розбиратися саме компанія оператор – Nord Stream 2 AG.
Ми можемо тільки повторити, що "Північний потік-2" – це лише міжнародний комерційний проєкт, який покликаний внести істотний внесок в енергобезпеку всієї Європи,
– зазначив Пєсков.
Що за судове рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2"
- Вищий земельний суд Дюссельдорфа у Німеччині виніс рішення за скаргою оператора "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.
- Компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому", тобто відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
- Постановили, що 50% потужності газопроводу мають бути доступні для інших постачальників.
- Річ у тім, що "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії.