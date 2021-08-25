Решение о дальнейших действиях должна принимать именно компания-оператор Nord Stream. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним Немецкий суд вынес решение о "Северном потоке-2": ограничили доступ "Газпрома"
Как Кремль отреагировал на поражение "Северного потока-2"
В России заявляют, что проект "Северный поток-2" – чисто коммерческий и создан, чтобы помочь Европе. Поэтому у Путина считают, что с решением проблемы из-за решения суда должна разбираться именно компания оператор – Nord Stream 2 AG.
Мы можем только повторить, что "Северный поток-2" – это только международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы,
– отметил Песков.
Что за судебное решение Германии по "Северному потоку-2"
- Высший земельный суд Дюссельдорфа в Германии вынес решение по жалобе оператора "Северного потока-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.
- Компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома", то есть соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза.
- Постановили, что 50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков.
- Дело в том, что "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России.