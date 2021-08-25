Решение о дальнейших действиях должна принимать именно компания-оператор Nord Stream. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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В России заявляют, что проект "Северный поток-2" – чисто коммерческий и создан, чтобы помочь Европе. Поэтому у Путина считают, что с решением проблемы из-за решения суда должна разбираться именно компания оператор – Nord Stream 2 AG.

Мы можем только повторить, что "Северный поток-2" – это только международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы,

– отметил Песков.

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