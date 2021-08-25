Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенко на 24 каналі розповів глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Якби рішення суду було протилежним, то Україні було б набагато складніше.
До теми Апеляцію варто очікувати, – у "Нафтогазі" відреагували на суд щодо "Північного потоку-2"
Чому рішення є важливим
За словами Вітренка, "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю. Зокрема, Росія хоче вирішувати, кому й за якою ціною його давати, а кому ні.
Натомість у європейських правилах, зокрема у Третьому енергопакеті, зазначено, що компанія, яка видобуває газ і торгує ним, не може контролювати його потоки.
Зважаючи на це, рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2" є для України умовним форпостом.
Це суттєве рішення, бо якби воно було протилежним, то нам було б набагато складніше,
– заявив глава "Нафтогазу".
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Як зауважив Вітренко, рішення європейських законодавців про те, що стосовно "Північного потоку-2" має застосовуватися законодавство ЄС – невипадкове.
Українська сторона докладала чимало зусиль для того, щоб воно таки поширювалося на "Північний потік-2".
"Ми багато спілкувалися з європейськими парламентарями, влаштовували спеціальні заходи, де розповідали, чому це необхідно", – додав Вітренко.
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Що цьому передувало
- Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня виніс рішення про те, що газопровід "Північний потік-2" має відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
- Водночас компанія-оператор повинна стати незалежною від "Газпрому".
- За словами радниці голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлани Заліщук, щодо рішення можна очікувати апеляцію.