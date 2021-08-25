Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Если бы решение было противоположным, то Украине было бы намного сложнее.
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Почему решение является важным
По словам Витренко, "Газпром" использует газ как геополитическое оружие. В частности, Россия хочет решать, кому и по какой цене его давать, а кому нет.
Зато в европейских правилах, в частности в третьем энергопакете, указано, что компания, которая добывает газ и торгует им, не может контролировать его потоки.
Несмотря на это, решение немецкого суда по "Северному потоку-2" для Украины является условным форпостом.
Это существенное решение, потому что если бы оно было противоположным, то нам было бы гораздо сложнее,
– заявил глава "Нафтогаза".
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Как отметил Витренко, решение европейских законодателей о том, что в отношении "Северного потока-2" должно применяться законодательство ЕС – неслучайно.
Украинская сторона прилагала немало усилий для того, чтобы оно таки распространялось на "Северный поток-2".
"Мы много общались с европейскими парламентариями, устраивали специальные мероприятия, где рассказывали, почему это необходимо", – добавил Витренко.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Что этому предшествовало
- Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа вынес решение о том, что газопровод "Северный поток-2" должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза.
- В то же время компания-оператор должна стать независимой от "Газпрома".
- По словам советника главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светланы Залищук, относительно решения можно ожидать апелляцию.