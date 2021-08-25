Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Если бы решение было противоположным, то Украине было бы намного сложнее.

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Почему решение является важным

По словам Витренко, "Газпром" использует газ как геополитическое оружие. В частности, Россия хочет решать, кому и по какой цене его давать, а кому нет.

Зато в европейских правилах, в частности в третьем энергопакете, указано, что компания, которая добывает газ и торгует им, не может контролировать его потоки.

Несмотря на это, решение немецкого суда по "Северному потоку-2" для Украины является условным форпостом.

Это существенное решение, потому что если бы оно было противоположным, то нам было бы гораздо сложнее,

– заявил глава "Нафтогаза".

Обратите внимание! В России отреагировали на решение суда Дюссельдорфа в Германии по "Северному потоку-2". Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что компания сама должна принимать решение о дальнейших действиях.

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Как отметил Витренко, решение европейских законодателей о том, что в отношении "Северного потока-2" должно применяться законодательство ЕС – неслучайно.

Украинская сторона прилагала немало усилий для того, чтобы оно таки распространялось на "Северный поток-2".

"Мы много общались с европейскими парламентариями, устраивали специальные мероприятия, где рассказывали, почему это необходимо", – добавил Витренко.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео



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