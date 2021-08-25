Об этом в эфире 24 канала рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. Сейчас компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома".

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"Насколько я понимаю, стоит ожидать апелляцию со стороны "Газпрома", – отметила советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук.

По ее словам, принимая во внимание решения судов, в частности первой инстанции, суда Дюссельдорфа в Германии – вряд ли Россия имеет шанс достичь желаемого. Соответствующие решения свидетельствуют о том, что в Европе есть определенный подход к разрешению споров и вряд ли "Северный поток-2" получит исключение из европейских правил в сфере энергетики.

Залищук: Достроить – не значит запустить

Светлана Залищук объяснила, что ситуация вокруг строительства газопровода, то есть или работы завершат быстро, или их завершили уже – это реальность, которую украинская сторона понимает.

Но запустить – это надо пройти все этапы сертификации. Я думаю, что они отнимут по меньшей мере месяцы. До этого вряд ли я ожидаю, что "Северный поток-2" может быть запущен,

– заявила советница главы "Нафтогаза".

Другой важный фактор касается геополитики. Недавно в Украине состоялась встреча трех министров энергетики – Украины, Германии и США – в рамках которой так же обсуждают подходы к обеспечению того, чтобы "Северный поток-2" не превратился в оружие и инструмент влияния Владимира Путина на Украину и Европу.

Залищук о решении по "Северному потоку-2": смотрите видео 24 канала

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