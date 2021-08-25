Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. Наразі компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому".
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"Наскільки я розумію, варто очікувати апеляцію з боку "Газпрому", – зауважила радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук.
За її словами, беручи до уваги рішення судів, зокрема першої інстанції, суду Дюссельдорфа у Німеччині – навряд чи Росія має шанс досягти бажаного. Відповідні рішення свідчать про те, що у Європі є певний підхід до розв'язання суперечок і навряд чи "Північний потік-2" отримає виняток із європейських правил у сфері енергетики.
Заліщук: Добудувати – не означає запустити
Світлана Заліщук пояснила, що ситуація навколо будівництва газогону, тобто чи роботи завершать швидко, чи їх завершили вже – це реальність, яку українська сторона розуміє.
Але запустити – це треба пройти всі етапи сертифікації. Я думаю, що вони заберуть щонайменше місяці. До цього навряд чи я очікую, що "Північний потік-2" може бути запущено,
– заявила радниця голови "Нафтогазу".
Інший важливий фактор стосується геополітики. Нещодавно в Україні відбулася зутріч трьох міністрів енергетики – України, Німеччини та США – у межах яких так само обговорюють підходи щодо забезпечення того, аби "Північний потік-2" не перетворився у зброю та інструмент впливу Володимира Путіна на Україну та Європу.
Заліщук про рішення щодо "Північного потоку-2": дивіться відео 24 каналу
Суд щодо "Північного потоку-2" у Німеччині: коротко
- За скаргою оператора "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur виніс рішення Вищий земельний суд Дюссельдорфа у Німеччині.
- Компанія-оператор російського газогону повинна відповідати нормам Газової директиви Європейського Союзу. Водночас постановили – 50% потужності газопроводу повинні бути доступними для інших постачальників.
- Наразі "Газпром" володіє монополією на експорт газу з російської території.