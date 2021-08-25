Після оголошення судового рішення голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, наголосив, що воно було довгоочікуваним та важливими.
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Україна пропонуватиме послуги з управління "Північним потоком-2"
Макогон зазначив, що "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції".
За його словами, це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо газопроводу.
Запропонуємо наші послуги щодо управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від Росії оператор ГТС,
– повідомив Макогон.
Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання користувача під своїм дописом.
Рішення Суду Німеччини щодо "Північного потоку-2"
- Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня виніс рішення про те, що газопровід має відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
- Серед головних її положень – поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому".
- У Кремлі назвали це рішення суду корпоративним питанням.
Текст допису і коментаря Макогона:
Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного Потоку-2".
Газопровід "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд.
Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2.
Боротьба триває!
Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС.