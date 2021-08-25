Після оголошення судового рішення голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, наголосив, що воно було довгоочікуваним та важливими.

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Україна пропонуватиме послуги з управління "Північним потоком-2"

Макогон зазначив, що "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції".

За його словами, це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо газопроводу.

Запропонуємо наші послуги щодо управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від Росії оператор ГТС,

– повідомив Макогон.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання користувача під своїм дописом.

Рішення Суду Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня виніс рішення про те, що газопровід має відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.

Серед головних її положень – поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому".

У Кремлі назвали це рішення суду корпоративним питанням.

Текст допису і коментаря Макогона:

Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного Потоку-2".

Газопровід "Північний потік-2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд.

Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2.

Боротьба триває!

Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС.