Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів експерт з політики Олександр Солонтай. Разом з Сергієм Лещенком вони обговорили деолігархізацію, санкції проти Віктора Медведчука, рейтинг Володимира Зеленського.

До теми Це більше політична гра, ніж економічна, – Бердинських про деолігархізацію

Про боротьбу з олігархами

Після Медведчука (під санкціями – 24 канал) має бути хтось, хто дійсно переконає суспільство, що це буде дійсно боротьба з олігархією, корупцією і першими головними негідниками в країні.

Бо якщо він (Зеленський – 24 канал) туди поставить Порошенка – це буде повністю в контексті того, що він розчищає собі електоральне поле. Порошенко зараз не може бути другим. У майбутньому третім, четвертим – без проблем.

Після того як РНБО оголосила в цьому політичному сезоні, що у нас є 13 "мішеней" і сказали, що вперше в історії України у нас – мінус олігарх, тобто залишилось 12, я почав накидувати список – у мене ніяк 12 не виходить.

Якщо взяти Коломойського, то він точно є і в списку 12, який оголосив Данілов, він точно є і в моєму списку. Коломойський дійсно під це підходить.

Що відомо про деолігархізацію в Україні? 1 липня Верховна Рада



Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що за відповідний законопроєкт 1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт Володимира Зеленського щодо статусу олігархів. За словами президента України, відповідний документ залишає у минулому вплив олігархів Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що за відповідний законопроєкт проголосують в уряді вже восени 2021 року.

Про домашній арешт Медведчука

Відбулася не посадка Медведчука. Хіба йому погано вдома сидиться? Ключова історія не в посадці, а в тому, що в тебе забирають медіаімперію, не дають можливість заробляти на фінансових потоках, повністю переформатовують бізнес та оточення – тебе фактично обнуляють в українській політиці.

Це про грамотний хід. До речі, досі загадка – Медведчука не змогли посадити чи грамотно продумали (події – 24 канал).

Зверніть увагу! Медведчуку оголосили підозру в державній зраді ще у травні 2021 року. Тоді йому обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. 9 липня запобіжний захід продовжили.

Або третій момент – йому дали можливість втекти, він не втік, то йому сказали "Тоді вдома будеш сидіти". Ми ж не знаємо відповіді на це питання.

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Про рейтинг Зеленського

Сезон пішов не за планом. Не з погляду освіти, а з погляду української політики. Зазвичай на другому році повноважень у президента обвалюється рейтинг, вже серйозно просідає.

Мене дивує те, що Зеленський все одно залишається на досить високому рейтингу підтримки, який ще трохи й підріс. Чому – зрозуміло, але дивує, що це сталось.

Удар по Медведчуку, його медіаімперії зокрема, засідання РНБО у стилі серіалу та ухвалених рішень, які підняли ставку очікування – це основні причини.

Актуально Зеленський послабив позиції, однак досі лідирує: свіжий президентський рейтинг

Оновлений рейтинг Зеленського: коротко