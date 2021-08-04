Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів експерт з політики Олександр Солонтай. Разом з Сергієм Лещенком вони обговорили деолігархізацію, санкції проти Віктора Медведчука, рейтинг Володимира Зеленського.
До теми Це більше політична гра, ніж економічна, – Бердинських про деолігархізацію
Про боротьбу з олігархами
Після Медведчука (під санкціями – 24 канал) має бути хтось, хто дійсно переконає суспільство, що це буде дійсно боротьба з олігархією, корупцією і першими головними негідниками в країні.
Бо якщо він (Зеленський – 24 канал) туди поставить Порошенка – це буде повністю в контексті того, що він розчищає собі електоральне поле. Порошенко зараз не може бути другим. У майбутньому третім, четвертим – без проблем.
Після того як РНБО оголосила в цьому політичному сезоні, що у нас є 13 "мішеней" і сказали, що вперше в історії України у нас – мінус олігарх, тобто залишилось 12, я почав накидувати список – у мене ніяк 12 не виходить.
Якщо взяти Коломойського, то він точно є і в списку 12, який оголосив Данілов, він точно є і в моєму списку. Коломойський дійсно під це підходить.
Що відомо про деолігархізацію в Україні?1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт Володимира Зеленського щодо статусу олігархів. За словами президента України, відповідний документ залишає у минулому вплив олігархів.
Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що за відповідний законопроєкт проголосують в уряді вже восени 2021 року.
Про домашній арешт Медведчука
Відбулася не посадка Медведчука. Хіба йому погано вдома сидиться? Ключова історія не в посадці, а в тому, що в тебе забирають медіаімперію, не дають можливість заробляти на фінансових потоках, повністю переформатовують бізнес та оточення – тебе фактично обнуляють в українській політиці.
Це про грамотний хід. До речі, досі загадка – Медведчука не змогли посадити чи грамотно продумали (події – 24 канал).
Або третій момент – йому дали можливість втекти, він не втік, то йому сказали "Тоді вдома будеш сидіти". Ми ж не знаємо відповіді на це питання.
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Про рейтинг Зеленського
Сезон пішов не за планом. Не з погляду освіти, а з погляду української політики. Зазвичай на другому році повноважень у президента обвалюється рейтинг, вже серйозно просідає.
Мене дивує те, що Зеленський все одно залишається на досить високому рейтингу підтримки, який ще трохи й підріс. Чому – зрозуміло, але дивує, що це сталось.
Удар по Медведчуку, його медіаімперії зокрема, засідання РНБО у стилі серіалу та ухвалених рішень, які підняли ставку очікування – це основні причини.
Актуально Зеленський послабив позиції, однак досі лідирує: свіжий президентський рейтинг
Оновлений рейтинг Зеленського: коротко
- Впродовж 23 – 25 липня соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо політичних вподобань українців. Моделювання ситуації – якби президентські вибори відбулися найближчим часом.
- Зі суттєвим відривом на першому місці опинився президент України Володимир Зеленський –27,7%.