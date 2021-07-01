Після успішного голосування Ради, президент подякував нардепам за підтримку. Відповідний пост він написав у своїх соцмережах.
Нагадаємо Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів
"Олігархи мають стати бізнесменами"
Зеленський наголосив: цей законопроєкт залишає олігархів у минулому, а майбутнє – чесна гра бізнесменів та однакові правила.
Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх,
– написав Зеленський.
Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документ 2 червня і позначив його як невідкладний. Відтак через місяць нардепи його розглянули.
Нардепи підтримали ініціативу Володимира Зеленського 275 голосами. "За" голосувала його політсила "Слуга народу", групи "За майбутнє", "Довіра" і декілька позафракційних депутатів.
Ініціатива законопроєкту про олігархів: головне
- Після одного із засідань РНБО, на якому ухвалили чеговий пакет санкцій, Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів.
- Він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.
- Думку президента підтримав і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що олігархи "мають дуже великий вплив на економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси".
- Згодом Рада нацбезпеки зазначила, що в Україні є щонайменше 13 олігархів.