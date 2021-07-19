Про це в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуги народу". Розглянути документи до канікул депутати не встигнуть фізично.

Повне інтерв'ю Про "мерство" Авакова та відставку Венедіктової: інтерв'ю з Євгенією Кравчук про кадрові зміни

Коли розглянуть закони про податки та олігархів

За її словами, подача правок тривала до опівночі 15 липня. Мовиться про закон щодо олігархів і закону №5600, так званий ресурсний законопроєкт, який підвищує, зокрема, ренту на руду.

16 липня народні депутати закрили 5 сесію пленарних засідань, однак, можливо, їх збиратимуть ще на додаткові позачергові зустрічі. На думку Кравчук, єдине позачергове засідання між сесіями буде 23 або 24 серпня – для того, щоб проголосувати Великий герб.

Це питання, олігархи і податки, буде проголосовано, я думаю, у вересні, коли повернеться Верховна Рада і відкриється нова сесія,

– пояснила вона.

Нардепка зауважила, що до законопроєкту про податки вже подано 3 тисячі правок. Станом на ранок 15 липня, до законопроєкту про олігархів внесли приблизно 250 правок, що у порівнянні, не так багато.

Зверніть увагу! В інтерв'ю Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи у вересні планують повторно розглянути також законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: дивіться відео