Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуги народа". Рассмотреть документы до каникул депутаты не успеют физически.

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Когда рассмотрят законы о налогах и олигархах

По ее словам, подача поправок продолжалась до полуночи 15 июля. Речь идет о законе касательно олигархов и закона №5600, так называемый ресурсный законопроект, который повышает, в частности, ренту на руду.

16 июля народные депутаты закрыли 5 сессию пленарных заседаний, однако, возможно, их будут собирать еще на дополнительные внеочередные встречи. По мнению Кравчук, единственное внеочередное заседание между сессиями будет 23 или 24 августа – для того, чтобы проголосовать Большой герб.

Этот вопрос, олигархи и налоги, будет проголосован, я думаю, в сентябре, когда вернется Верховная Рада и откроется новая сессия,

– пояснила она.

Нардеп отметила, что к законопроекту о налогах уже подано 3000 поправок. По состоянию на утро 15 июля, в законопроект об олигархах внесли около 250 правок, по сравнению, не так много.

Обратите внимание! В интервью Евгения Кравчук рассказала, что нардепы в сентябре планируют повторно рассмотреть также законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Интервью с Евгенией Кравчук в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: смотрите видео