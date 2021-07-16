Осенью парламент рассмотрит документ с определенными изменениями. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире программы "Перекрестный допрос".

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Продолжим работать, – Кравчук о легализации медицинского каннабиса

Она отметила, что во время следующей сессии депутаты будут искать формулу прохождения через Верховную Раду законопроекта, который будет вызывать уже не такие огромные дискуссии. Этот вопрос будет рассмотрен через постановления.

Возможно, в тексте не идет речь о выращивании растений, но будет прописана возможность импорта сырья и производства лекарств в Украине. Это позволит сделать их значительно дешевле.

Мы будем продолжать работать в виде постановлений. Есть уже решение, мы расширим количество перепаратов, которые импортируются. Потому что решении при министре Степанове было около 3 препаратов, которые стоят по тысяче долларов,

– подчеркнула Кравчук.

И добавила, если постановление примут, украинцы получают более расширенный перечень лекарств, которые смогут приобрести в аптеках. К тому же нардепы будут работать над тем, чтобы законопроект набрал необходимые 226 голосов.

Она также отметила, в Украине существует черный рынок медикаментов с медицинским каннабисом. "Люди тоже должны понимать, то, что преимущественно принимают онкобольные, больные эпилепсией или постравматическим синдромом – это таблетки, пластыри, масло", – пояснила она.

Кравчук прокомментировала легализацию медицинского каннабиса: видео

Легализация медицинского каннабиса в Украине: последние новости

Депутаты 13 июля 2021 года провалили голосование за законопроект № 5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса. За соответствующее решение проголосовали лишь 184 нардепа, а набрать нужно было по крайней мере 226 голосов.

Среди тех, кто не не поддержал документ – "Батькивщина" и депутатская группа "Довира".

В случае одобрения законопроекта пациенты в Украине получили бы доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике.

В каких странах легализован медицинский каннабис / Инфографика 24 канала