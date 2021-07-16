Почему Аваков написал заявление об увольнении, почему выбрали Дениса Монастырского и пойдет ли экс-министр в мэры Харькова – читайте в первой части интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук.

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О достижениях Авакова на посту главы МВД

После того, как депутаты проголосовали за увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова, почти 300 голосов, народные избранники начали провожать его аплодисментами. Вы хлопали в ладоши?

Да, я хлопала.

Почему?

За 7 лет Аваков довольно много хороших дел сделал. Со времен Майдана и до сегодняшнего дня, если проанализировать.

Справка. Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 года. В отставку он подал 13 июля 2021 года.

Каких именно?

Создание Нацгвардии, я считаю, что это абсолютно позитивно и сейчас Нацгвардия – современный орган. Кстати, я уже пробыла 2 года при властной партии, я поняла, что порой лучше строить что-то совсем новое, чем пытаться перестроить старое. Нацгвардия – однозначно плюс.

Дальше – сервисные центры МВД – это тоже плюс, потому что не надо стоять 4 часа и ждать, кому-то давать взятки за права, переоформление. Все очень быстро, все нормально.

Дальше – реформа полиции, она не закончена, мы это признаем и, мне кажется, сам Аваков это понимает, что она не была завершена полноценно.

"Перекрестный допрос" с Евгенией Кравчук / Фото 24 канала

Она и не была начата...

Но ГАИ, которое превратили в патрульную полицию, это все равно шаг вперед.

Из патрульной полиции ушло более 50% людей, которых туда с начала набрали.

Знаете почему? Потому что каждый раз "такой большой бюджет на МВД, куда они тратят эти миллиарды?", а потом мы смотрим на заработные платы патрульных полицейских и курьера Glovo, то возникает вопрос – человек, который рискует своей жизнью, он должен получать столько же, сколько курьер Glovo? Я не говорю, что это плохая профессия, но по крайней мере не надо ехать задерживать преступников, гнаться за ними. Каждый день можно попасть в опасную ситуацию. Я считаю, что это немного нечестно. Считаю, что все люди должны нормально зарабатывать в Украине, но когда ты рискуешь здоровьем и жизнью – то какая-то должна быть разница в заработной плате.

Чем отличается реформа полиции в Грузии и в Украине – в Грузии полностью с нуля набрали весь состав полиции, посадили их в новые здания, где они работают на глазах у всего общества. У нас – 90% старых милиционеров стали полицейскими, которые остались работать в пропитанных коррупцией районных и городских участках.

Знаете в чем разница между Грузией и Украиной? Как минимум то, что население Грузии немного больше, чем население Киева. Не знаю насколько, но точно больше. Однозначно, невозможно уволить всю полицию и потом "из космоса" прилетят какие-то люди, которые хотят работать на 12 тысяч гривен, брать табельное оружие каждый день и идти бороться с преступностью. Так не бывает, так бывает только в сказках.

Вы правильно сказали о зданиях. Сейчас строятся, только начинают, и на это нужны деньги, здания, которые называются Custody Records – это когда со входа и до перевода в камеру, если задерживают человека, все фиксируется на камеру. Там нормальный ремонт, можно пойти в туалет, а не в какую-нибудь яму. Это имеет приличный вид.

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Но сколько таких Custody Records надо сделать в Украине, чтобы это охватило всю местность? И не только Киев, не только Киевскую область, с которой всегда начинают, а где-то в Жмеринке, в каком-то райцентре.

Оказывается, есть такой неплохой формат как офицеры общин. Я считаю, что общины будут заинтересованы дополнительно содержать этих полицейских. Заработную плату, конечно, будет платить государство, это нормально и точно не надо превращаться в какую-то муниципальную полицию. Сказать, что это можно сделать за год, 2 или 3 – нельзя. Но есть возможность это реформировать.

Сколько лет?

Вопрос к будущему главе МВД. Кстати, я напомню, что МВД – это не только Национальная полиция, это МЧС, пограничная служба, Нацгвардия, это 300 тысяч личного состава. Очевидно, вопрос будет "А почему же вы не заменили Авакова сразу, когда пришло монобольшинство, вы меняли всех, ставили всех своих?". Потому что мы очень ответственно к этой ситуации отнеслись и мы понимали, что у нас нет сильного кандидата.

У Украины гораздо больше, чем у Грузии, ресурсов и людей, чтобы проводить реформы, когда есть желание.

Я не считаю, что это худший орган, который больше всего не работает. Чтобы убедиться, надо просто приехать и пожить с полицейскими, которые выезжают на какие-то ситуации. Хотя бы неделю. Люди работают сверхурочно. Очень часто с бензином не все в порядке даже сейчас, хотя лучше. Хорошо, что хоть технику уже закупили, пересели на нормальные машины. Но это постепенный процесс. Сказать, что он идеален – посмотрите на уровень доверия. Конечно, он не такой, как бы нам хотелось.

Зашквары Авакова на посту министра

Сбалансируем портрет Авакова. Кроме достижений, которые вы назвали, хочу напомнить страшные зашквары: расстрел в Княжичах, убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, изнасилование в Кагарлыке, дело Шеремета. Кстати, Аваков ушел в отставку, через 5 дней исполнится очередная годовщина убийства Павла Шеремета. Может, это бегство от ответственности?

Была договоренность с самого начала, что как только мы будем иметь сильную кандидатуру на замену Авакову, то Аваков напишет заявление по собственному желанию. Надо отдать все-таки должное, если сравнить с тем процессом, как увольняли Степанова, которого называли "сильным министром", то сейчас прошло все совершенно спокойно, без каких-то тайных переговоров.

Насчет Шеремета действительно есть вопросы. Еще тогда, когда проходила пресс-конференция, на которую пригласили президента Украины, для меня было удивительно, зачем приглашать президента Украины на пресс-конференции, когда люди не являются обвиняемыми, когда происходит подозрение, процессуальные действия, но это не очевидно, что эти люди виновны. Абсолютно точно было ошибкой приглашать туда президента, это было начало 2019 года.



Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала

Мне кажется, президент поверил на слово и доверился, что якобы дело завершено, а оно только начиналось на самом деле. Признаем, что дело Шеремета, которое презентовал тогда Аваков вместе с президентом, развалилось.

Я могу сказать, что оно разваливается. Но развалится оно в суде, когда будет какой-то приговор. То есть какое-то решение. Но действительно оно разваливается, здесь происходят какие-то объективные вещи.

Куда может податься Аваков

У нас скоро возникнет новая структура – Бюро экономической безопасности. Не пойдет ли туда министр?

Он точно туда не пойдет, потому что он не подавался. Там есть конкурс и более 40 кандидатов. И, конечно, там нет фамилии Авакова. Это первое. А, во-вторых, все-таки общая реформа БЭБ предполагает, что все функции по расследованию экономических преступлений из СБУ и Нацполиции выводятся в отдельный орган, который больше не силовой, а аналитический. Надо зафиксировать эту реформу, проголосовав во втором чтении за новый закон об СБУ. Он уже готов на уровне комитета, но там более 2 тысяч правок. Разумеется, мы будем голосовать осенью. Я думаю, что в сентябре закон об СБУ будет проголосован.

Справка. 28 января 2021 года Верховная Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности. Его главная цель – расследовать экономические преступления. Сейчас этим занимаются налоговая милиция, СБУ и Нацполиция.

На БЭБ есть от власти свой претендент – это Даниил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

И снова промах. Потому что Даниил Гетманцев не подавался на конкурс.

А уже назвали все фамилии?

Да, это все опубликовано. И Даниил Гетманцев не подавался.

Пойдет ли Аваков в мэры Харькова

А вот куда может податься Аваков, так это на выборы мэра Харькова. Что вы об этом думаете?

Я могу только повторить то, что сказал председатель нашей партии Александр Корниенко. Если будет такое желание, даже и баллотироваться от "Слуги народа" на эту должность, то, возможно, может быть принято такое решение. Но должно быть какое-то желание баллотироваться. Это же не назначение на мэра Харькова, это избирательная кампания.



Евгения Кравчук: "У Авакова прежде всего должно быть какое-то желание баллотироваться" / Фото 24 канала

Просто уже в сентябре должна начаться официальная предвыборная кампания.

Собственно. В конце октября состоятся выборы, они назначены на последнее воскресенье октября. У меня нет какого-то подтверждения, что Аваков хочет или будет баллотироваться.

А в целом есть ли понимание того, кого могут делегировать на выборы в Харькове? Потому что 1,5 месяца и уже должна начаться предвыборная кампания, а мы еще не понимаем до конца, кто может претендовать от "слуг народа" на эту должность.

Я не общалась с харьковской ячейкой по поводу того, какие сейчас рассматриваются кандидатуры. Но публично я не слышала таких фамилий. Потому что обычно официальная кампания стартует за 1,5-2 месяца, а неофициальная начинается раньше. И сразу видно, когда человек как-то более публично себя проявляет. Я пока не вижу среди своих коллег никого, кто бы прицельно уже работал по Харькову.

Потому что Добкин сразу сказал, что он идет в мэры.

Но Добкин точно не идет от "Слуги народа".

О Денисе Монастырском

Дениса Монастырского также называют "человеком Авакова", он друг Антона Геращенко. Действительно ли он достойный кандидат, чтобы заменить Авакова? Более того, говорят, что сам Аваков его якобы президенту и рекомендовал.

Президенту Дениса Монастырского рекомендовал Давид Арахамия. И я понимаю, почему он это сделал. Потому что в вопросе прохождения голосования в Верховной Раде – это оптимальная кандидатура. Если я не ошибаюсь, Денис Монастырский был 18 номером у нас в списке во время выборов. Он проезжал разные регионы во время предвыборной кампании. Он 2 года работает председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где не только ведомство МВД. В частности, там еще и Офис генпрокурора.

Он уже такой достаточно опытный после этих 2 лет. И если бы мы, например, предлагали эту же кандидатуру 2 года назад, не было уверенности, что хватит опыта и знаний.

Сейчас мы понимаем, что Монастырский справится. Я его знаю с начала избирательной кампании, он очень порядочный и профессиональный, очень хорошо разбирается в законодательстве.

Он действительно был помощником Геращенко, когда тот был народным депутатом в прошлом созыве, но я не вижу в этом ничего странного. Потому что люди, которые работают в одной сфере, так или иначе знакомы между собой, сотрудничают и это наоборот свидетельствует, что он в этой теме разбирается и уже давно.

Это тот самый Денис Монастырский, который рекомендовал диссертацию Ильи Кивы использовать в работе комитета по вопросам правоохранительной деятельности...

Если за 3 дня это самая большая претензия к Денису Монастырскому, что он подписал как председатель комитета справку для Кивы, который там работает, то это очень хороший кандидат. Потому что он не был ни в одном коррупционном скандале, у него машина для среднего класса, точно не Range Rover, Mercedes. Его расходы соответствуют его доходам. Да, подписал эту справку. Мне кажется, Кива так и не получил кандидатское звание, а Денис Монастырский – действительный кандидат юридических наук. Я могу поверить, что он писал свою диссертацию сам.



Денис Монастырский / Фото пресс-службы "Слуги народа"

Об Алексее Данилове

Ходили слухи, что на эту должность еще может претендовать секретарь СНБО Алексей Данилов.

Это какие-то были публикации со ссылкой на анонимные источники. Но мне кажется, что правильный выбор был в том, что это человек из команды, фракции. Потому что гораздо выше шансы у человека, который знаком очень близко с депутатами, быть проголосованным в такой короткий срок.

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А почему не Алексей Данилов? Он все же более опытный человек, чем Монастырский. Он более компетентен, у него больше стратегического видения.

Вы знаете, мне так нравится, как он себя проявляет в должности секретаря СНБО. Было бы даже лишним думать о том, чтобы выдернуть человека из той институции и работы, где он себя проявляет. Это во-первых. А, во-вторых, в вопросе правоохранительных органов у Дениса Монастырского больше соответствующего опыта, чем у Данилова.

Об отставке Венедиктовой и кадровых изменениях в правительстве

Осенью вы говорили, что возможны очередные перестановки в правительстве. Были слухи об отставке Венедиктовой или Малюськи. Известно ли вам что-нибудь об этом?

Понятно, что у нас нет каких-то неприкасаемых фамилий, министров или вообще чиновников. Но насчет госпожи Венедиктовой, я думаю, что это уже совсем слухи в кубе – где-то из телеграм-каналов.

Просто как Авакову президент ставил задачу, что он должен показать результат, например, относительно того же Шеремета, и сейчас этого нет. Так и Венедиктовой президент говорил о том, она должна показать какой-то результат. Уже второй год пошел, но особых громких результатов мы не видим.

Я бы не сказала, что нет результатов. Как минимум, мы Медведчука не наблюдаем с трибуны Верховной Рады и в эфире его пропагандистских каналов. А он сидит с домашним арестом и золотыми иконами в квартире. И так можно перечислять много дел. Не могу сказать, что это на 100% идеальная работа, но она движется.



Денис Малюська и Ирина Венедиктова / Коллаж 24 канала

Что касается Дениса Малюськи, я не являюсь членом профильного комитета. Я его работу оцениваю хорошо. Он, конечно, очень экстравагантен в своих постах в фейсбуке, но с точки зрения профессиональной деятельности и как он готовит законопроекты, я вполне довольна. Но если возникает вопрос об отставке, это обсуждается в Кабмине.

А какое министерство, по вашему мнению, работает не слишком хорошо?

Много есть нареканий по Министерству обороны. И это правда, и они есть, в частности, и от депутатов нашей фракции. И я не о скандале с каблуками, а о закупках, законодательной работе. Там даже было заседание комитета. Это не было недоверие, но довольно жесткое обращение в министерство, что по плану законодательных работ они отстают. Впрочем, те или иные кадровые изменения, я не могу однозначно подтвердить это, но мы их уже увидим, как говорится, в новом сезоне.

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