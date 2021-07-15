Организаторами акции стали известные украинские активисты, в частности Сергей Стерненко.

Важно Слава Украине, – Аваков лаконично отреагировал на свою отставку

Как сообщила корреспондент 24 канала, еще до начала акции под здание МВД прибыли много силовиков и правоохранителей. Они отказывались пропускать автомобиль организаторов с музыкой, а также тщательно проверяли всех активистов.

Обстановка под силовым ведомством остается спокойной. Люди, пришедшие на акцию, отдыхают и даже играют в мяч. Перед самим зданием стоял забор из полицейских, охранявших МВД.

Сегодня мы радуемся, потому что главный черт страны покинул свой пост. Это хороший повод собраться здесь, чтобы не митинговать, а порадоваться. Теперь у нас есть шанс, что реформа полиции таки состоится,

– заявила организатор акции Екатерина Бутко.

Другой организатор и активист Сергей Стерненко подчеркнул, что, кроме отстранения, Арсена Авакова также нужно привлечь к уголовной ответственности, ведь "его деятельность выходила за рамки закона".

Как в Киеве радуются отставке Арсена Авакова: смотрите видео

Авто организаторов не хотели пропускать: смотрите видео

Как началась акция под МВД / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

Отставка Авакова: главное

Верховная Рада 15 июля, проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.

Интересно, что Аваков пробыл на посту главы МВД более 7 лет. Заявление об отставке политик написал 13 июля.

Фракция партии "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.



Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала