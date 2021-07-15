По этому поводу 15 июля "слуги" провели заседание. По итогам, поддержать кандидатуру нардепа готовы более 226 членов монобольшинства.

К теме Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД

Кравчук отметила, что пока не может сказать точную цифру тех, кто подписался за назначение Монастырского главой МВД. Впрочем, по ее словам, речь идет о более чем 226 членах фракции.

Она также отметила, что не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался. Политик пояснила, согласно законодательной процедуре, "Слуга народа" должна была провести заседание, чтобы собрать подписи для выдвижения кандидатуры на определенную должность.

Впоследствии эти подписи будут представлены премьер-министру Денису Шмыгалю. Именно глава правительства и вносит в парламент соответствующее представление.

Обратите внимание! В президентской партии положительно оценивают Дениса Монастырского, называя неимпульсивным. Ирина Верещук отметила, что знает его как ответственного и взвешенного человека, который сначала думает, а потом делает.

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