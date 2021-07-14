Профильный комитет, вероятнее всего, поддержит назначение Дениса Монастырского. Такое заявление в комментарии журналистам сделала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.
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"Много думает, когда принимает решение"
Верещук отметила: работает вместе с Монастырским в смежном комитете в сфере безопасности и нацобороны.
Знаю его как ответственного и взвешенного человека, который сначала думает, а потом делает. А еще больше думает, когда принимает решение. Он не является импульсивным,
– сказала Верещук.
Нардеп отметила, что ожидает за назначение Монастырского сотрудничество между комитетами Совета и профильными министерствами усилится. Иногда, по ее словам, ее недоставало.
Добавим, что другой "слуга народа" Денис Маслов считает, что за назначение Монастырского хватит голосов. Фракция поддерживает его кандидатуру и будет голосовать за назначение министром МВД.
Что известно о Денисе Монастырском?
Он из Хмельницкого, юрист и ученый. В Совет попал в 2019 году, пройдя по списку партии "Слуга народа" под высоким №19.
Возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Назначение Монастырского вместо Авакова
- 13 июля Арсен Аваков заявил, что увольняется от должности главы МВД и опубликовал соответствующее заявление.
- На должность министра внутренних дел президент Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского.
- По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков написал заявление об отставке сам.
- За отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля, за назначение Монастырского – на следующий день.