Профильный комитет, вероятнее всего, поддержит назначение Дениса Монастырского. Такое заявление в комментарии журналистам сделала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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"Много думает, когда принимает решение"

Верещук отметила: работает вместе с Монастырским в смежном комитете в сфере безопасности и нацобороны.

Знаю его как ответственного и взвешенного человека, который сначала думает, а потом делает. А еще больше думает, когда принимает решение. Он не является импульсивным,
– сказала Верещук.

Нардеп отметила, что ожидает за назначение Монастырского сотрудничество между комитетами Совета и профильными министерствами усилится. Иногда, по ее словам, ее недоставало.

Добавим, что другой "слуга народа" Денис Маслов считает, что за назначение Монастырского хватит голосов. Фракция поддерживает его кандидатуру и будет голосовать за назначение министром МВД.

Что известно о Денисе Монастырском?


Он из Хмельницкого, юрист и ученый. В Совет попал в 2019 году, пройдя по списку партии "Слуга народа" под высоким №19.

Возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Назначение Монастырского вместо Авакова

  • 13 июля Арсен Аваков заявил, что увольняется от должности главы МВД и опубликовал соответствующее заявление.
  • На должность министра внутренних дел президент Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского.
  • По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков написал заявление об отставке сам.
  • За отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля, за назначение Монастырского – на следующий день.

Провали АваковаПровалы Авакова на посту главы МВД / инфографика 24 канала