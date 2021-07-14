Профільний комітет, найімовірніше, підтримає призначення Дениса Монастирського. Таку заяву у коментарі журналістам зробила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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"Багато думає, коли приймає рішення"

Верещук зазначила: працює разом із Монастирським у суміжному комітеті у сфері безпеки і нацоборони.

Знаю його як відповідальну і виважену людину, яка спочатку думає, а потім робить. А ще більше думає, коли приймає рішення. Він не є імпульсивним,
– сказала Верещук.

Нардепка відзначила: очікує, що за призначення Монастирського співпраця між комітетами Ради і профільними міністерствами посилиться. Інколи, за її словами, її бракувало.

Що відомо про Дениса Монастирського?

Він із Хмельницького, правник і науковець. До Ради потрапив у 2019 році, пройшовши за списком партії "Слуга народу" під високим №19.

Очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Призначення Монастирського замість Авакова

  • 13 липня Арсен Аваков заявив, що звільняється з посади очільника МВС і опублікував відповідну заяву.
  • На посаду міністра внутрішніх справ президент Володимир Зеленський запропонував нардепа Дениса Монастирського.
  • За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про відставку сам.
  • За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня, за призначення Монастирського – наступного дня.

Провали Авакова
Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу