Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами. Захід відбувся після засідання фракції "Слуга народу" ввечері 13 липня.
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Відставка Авакова: що про це заявив Арахамія
Як зауважив нардеп, такий крок з боку очільника МВС не був для нього сюрпризом. Ба більше, він про заяву щодо відставки Авакова знав трохи раніше, ніж громадськість.
Я не знаю, з чим конкретно це пов'язано. Це ж він сам писав заяву. Які підстави? В нього за власним бажанням – одна підстава,
– наголосив Арахамія.
Щодо того, чи задоволений роботою МВС, один із керівників "слуг народу" зауважив, що це відомство є дуже великим. Адже туди входять і Нацгвардія, і прикордонники, і ДСНС.
"Тому мені важко відповісти на це питання з точки зору комплексності. Але я буду підтримувати Монастирського, щоб він реформував МВС. Він вестиме власну кадрову політику. Загалом ми будемо йому допомагати", – констатував Арахамія.
Прламентар додав, що Монастирського мають підтримати приблизно 300 людей у Раді.
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Дивіться відео коментаря Арахамії щодо відставки Авакова
Відставка Арсена Авакова: коротко про головне
- Аваков очолив МВС 22 лютого 2014 року. До сьогодні він побував не лише у командах 4 прем’єрів, а і під керівництвом 2 президентів.
- 13 липня Аваков подав заяву про звільнення. Спершу про це повідомила низка ЗМІ, а потім МВС оприлюднило й сам документ.
- За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, заяву про відставку Авакова міг запропонувати написати особисто президент України Володимир Зеленський.
- Слідом за Аваковим про бажання піти заявив і його заступник – Зорян Шкіряк.
- Голосування у ВР за відставку Авакова має відбутися у четвер, 15 липня. Натомість призначення Дениса Монастирського нардепи розглядатимуть наступного дня – 16 липня.
- Щодо мабутнього Авакова, за словами Арахамії, він залишиться в команді. Проте вже в іншому амплуа.
Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу