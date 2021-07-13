Про це Арахамія заявив під час спілкування з журналістами. Захід відбувся після засідання фракції "Слуга народу" ввечері 13 липня.

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Відставка Авакова: що про це заявив Арахамія

Як зауважив нардеп, такий крок з боку очільника МВС не був для нього сюрпризом. Ба більше, він про заяву щодо відставки Авакова знав трохи раніше, ніж громадськість.

Я не знаю, з чим конкретно це пов'язано. Це ж він сам писав заяву. Які підстави? В нього за власним бажанням – одна підстава,

– наголосив Арахамія.

Щодо того, чи задоволений роботою МВС, один із керівників "слуг народу" зауважив, що це відомство є дуже великим. Адже туди входять і Нацгвардія, і прикордонники, і ДСНС.

"Тому мені важко відповісти на це питання з точки зору комплексності. Але я буду підтримувати Монастирського, щоб він реформував МВС. Він вестиме власну кадрову політику. Загалом ми будемо йому допомагати", – констатував Арахамія.

Прламентар додав, що Монастирського мають підтримати приблизно 300 людей у Раді.

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Дивіться відео коментаря Арахамії щодо відставки Авакова

Відставка Арсена Авакова: коротко про головне

Аваков очолив МВС 22 лютого 2014 року. До сьогодні він побував не лише у командах 4 прем’єрів, а і під керівництвом 2 президентів.

13 липня Аваков подав заяву про звільнення. Спершу про це повідомила низка ЗМІ, а потім МВС оприлюднило й сам документ.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, заяву про відставку Авакова міг запропонувати написати особисто президент України Володимир Зеленський.

Слідом за Аваковим про бажання піти заявив і його заступник – Зорян Шкіряк.

Голосування у ВР за відставку Авакова має відбутися у четвер, 15 липня. Натомість призначення Дениса Монастирського нардепи розглядатимуть наступного дня – 16 липня.

Щодо мабутнього Авакова, за словами Арахамії, він залишиться в команді. Проте вже в іншому амплуа.



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу